Bundesliga da Karşı Çıktı!

La Liga'nın ardından Bundesliga da, yeni lige karşı olduğunu açıkladı.

La Liga'nın ardından Bundesliga da, yeni lige karşı olduğunu açıkladı. Bundesliga Asbaşkanı Peters "Bundesliga'ya zarar verecek oluşumlarla birlikte olamayız. Buna karşı kendimizi korumamız gerekiyor" dedi.



Şampiyonlar Ligi'nde yapılması düşünülen değişiklikler, hem takımların katılımını, hem de ülke liglerindeki maçların takvimlerini etkileyecek. Çünkü Uefa, maçları hafta sonuna kaydırmayı, küme düşme gibi yeni usuller getirmeyi düşünüyor.



La Liga başkanı Tebas da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UEFA'nın Şampiyonlar Ligi için getirmeye hazırlandığı yeni formatın kendi çıkarlarına ters olmasından dolayı karşı olduklarını açıklamıştı.

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