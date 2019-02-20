Bundesliga'da Pazartesi Protestosu
2 saat önce
Önceki gün yine pazartesi oynanan Nürnberg- Borussia Dortmund karşılaşmasında da bu sebepten protesto gösterisi yapıldı.
Önceki gün yine pazartesi oynanan Nürnberg- Borussia Dortmund
karşılaşmasında da bu sebepten protesto gösterisi yapıldı.
Mücadele sırasında tribünlerden sahaya siyah toplar atıldı ve ayrıca pankartlarla duruma tepki gösterildi. 0-0 biten maçta yaşanan bu olay sırasında oyuncular ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:35
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