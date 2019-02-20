Son Dakika Haberleri: Bundesliga'da Pazartesi Protestosu

Bundesliga'da Pazartesi Protestosu

2 saat önce

Önceki gün yine pazartesi oynanan Nürnberg- Borussia Dortmund karşılaşmasında da bu sebepten protesto gösterisi yapıldı.

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Önceki gün yine pazartesi oynanan Nürnberg- Borussia Dortmund karşılaşmasında da bu sebepten protesto gösterisi yapıldı.

Mücadele sırasında tribünlerden sahaya siyah toplar atıldı ve ayrıca pankartlarla duruma tepki gösterildi. 0-0 biten maçta yaşanan bu olay sırasında oyuncular ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:35 

Borussia Dortmund, Güncel
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