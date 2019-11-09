Bundesliga'da Schalke 04-Fortuna Düsseldorf maçı 3-3 berabere bitti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.



Schalke 04, Bundesliga'nın 11. haftasında Veltins Arena'da Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.



Ev sahibi ekip, 33. dakikada Daniel Caligiuri'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Fortuna Düsseldorf, 62. dakikada Rouwen Hennings'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Schalke 04, 67. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakalarken, konuk ekip 74. dakikada bir kez daha Hennings'le fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04, 79. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın golüyle 3-2 öne geçti ancak 85. dakikada takımının ve kendisinin 3. golünü kaydeden Hennings, maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a, konuk takım ise 11'e çıkardı.

Öte yandan, ligde bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, deplasmanda Hertha Berlin'i 4-2, Augsburg, deplasmanda Paderborn'u 1-0 ve Union Berlin de rakip sahada Mainz 05'i 3-2 yendi.