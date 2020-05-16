Bundesliga'da sessiz açılış - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı. Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Mercur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.