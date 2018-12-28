Bundesliga'da Seyirci Bereketi

BUNDESLIGA dünyada en çok seyirci çeken liglerin başında geliyor.

BUNDESLIGA dünyada en çok seyirci çeken liglerin başında geliyor. Yüksek kapasiteli ve modern statlarda oynanan lig maçlarında seyirciler tribünleri bu sezonda da doldurdu. 2018-2019 sezonun'un ilk yarısında Bundesliga'da oynanan 153 lig karşılaşmasını 6 milyon 566 bin 769 biletli seyirci izledi. Dortmund ve B. Münih kulüpleri 600 bin bandını aştı.











DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNANDI



Bundesliga'da 18 takım mücadele ediyor. Takımların maçlarını oynadıkları statların toplam kapasitesi 876 bin 534. Statlar arasında en büyük kapasiteye sahip olan ise lig lideri Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park. Sarı siyahların stadı 81 bin 365 seyirci kapasiteli. lider sahasında oynadığı maçlarda bu yıl yüzde 98.9 doluluk oranına ulaştı. Dortmund'un, kendi sahasında oynadığı maçları toplam 724 bin 890 biletli seyirci izledi. Maç başına ortalama seyirci sayısı 80 bin 543'ü buldu. B. Münih'in sahasında oynanan tüm maçlarda biletlerin tamamı satıldı. Allianz Arena'da oynanan her bir maçı 75 bin kişi izledi. Son şampiyon toplam 600 bin seyirci çekti. Böylece Bundesliga takımları arasında yüzde yüz kapasiteyle maçlarını oynayan tek takım B. Münih oldu.



FREİBURG VE SCHALKE



Yüzde yüz kapasiteyle olmasa da Freiburg ve Schalke de yüzde 99.6 ve yüzde 99.3 doluluk oranını yakalayarak neredeyse tüm maçlarının biletlerini satmayı başardı. 24 bin kapasiteyle ligin en düşük kapasiteli stadı olan Schwarzwald Stadı'nda maçlarını oynayan Freiburg, toplam 215 bin 100 seyircinin önünde oynadı. Maç başına ortalama 23 bin 900'u buldu. Ligde aldığı olumlu sonuçlarla dikkat çeken Hertha Berlin ise beklediği oranda seyirciyi tribüne çekemedi. 74 bin 649 kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadı bu sezon yüzde 66.9 doluluk oranına ulaşabildi. Hertha bu düşük orana rağmen sahasındaki maçları toplam 399 bin 373 seyircinin önünde oynayarak en çok seyirci çeken takımlar sıralamasında beşinci sırada yer aldı. Aldığı olumsuz sonuçlara rağmen Stuttgart seyircisi takımını yalnız bırakmadı. Stuttgart geride kalan 16 haftada 442 bin 649 bilet sattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu'nun Ziyaret Teklifine Erdoğan'dan Cevap: Kapım Açık Ama Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok

Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz