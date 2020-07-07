Bundesliga’da sezon sona erdi

Bundesliga'da, Play-Out maçlarının oynanmasıyla sezon tam olarak sona erdi. Her zaman olduğu gibi içerisinde birçok hikâye barındıran bir sezon geride kaldı. Bu hikâyeye ktayı, 38 yıldır aralıksız olarak Bundesliga'da mücadele eden Werder Bremen koydu.

PLAY-OUT'UN GALİBİ WERDER BREMEN

Werder Bremen, Bundesliga'da en fazla sezon geçiren kulüp konumunda bulunuyor. 1963'ten bu yana oynanan Bundesliga'da yalnızca bir sezon mücadele edemeyen Werder, bu alanda ülkenin en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.

Werder Bremen, bu unvanı korumak için geçtiğimiz perşembe günü ve dün akşam olmak üzere iki kez sahaya çıktı. Alt ligi üçüncü sırada tamamlayan Heidenheim'a karşı iki maçı da galip tamamlayamayan Florian Kohfeldt'in öğrencileri, deplasman golü avantajıyla eşleşmenin kazananı oldu. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Werder Bremen 0-0 Heidenheim

Heidenheim 2-2 Werder Bremen

Oldukça kötü bir sezon geçiren ve son bir hamleyle Play-Out oynama hakkı elde eden Werder Bremen, bütün bir yıl boyunca hayal kırıklığına uğrattığı taraftarını bu kez üzmedi ve ligde kalmayı başardı. Bundesliga'nın tarihi kulüplerinden olan Werder Bremen, bu ligdeki varlığını sürdürecek.

Eşleşmenin üzülen tarafı ise çok daha farklı bir geçmişe sahip. 2007'de teknik direktör Frank Schmidt takımın başına geçtiğinde amatör ligde olan Heidenheim, basamakları birer birer tırmandı. 2009'da 3. Lig'e yükselen kulüp, 2014/15 sezonuyla birlikte Bundesliga 2'ye adımını attı. Burada geçirdiği başarılı dönemlerin ardından mevcut sezonu üçüncü olarak bitiren Heidenheim'ın hikayesi şimdilik yarım kaldı. Birçok kişinim beğenisini kazanan bu takım, şu an taçlandıramadığı hikayesini, önümüzdeki yıllarda tamamlayabilmek için mücadele edecek.

KİMLER YÜKSELDİ, KİMLER DÜŞTÜ?

Bundesliga'ya en erken havlu atan takım Paderborn olmuştu. Ligin zayıf ekibi, 2014/15 sezonunda olduğu gibi Bundesliga'ya yine tutunamadı ve küme düştü. Sezonun 34. haftası büyük bir heyecana sahne olurken, son maçlara Werder Bremen'in önünde giren Fortuna Düsseldorf, üstünlüğünü koruyamayarak alt ligin yolunu tuttu.

Geride kalan 10 yılı Bundesliga 2'de geçiren Arminia Bielefeld, sezonu şampiyon olarak tamamladı ve Bundesliga'ya dönmeyi başardı. Önceki sezon beklenmedik şekilde küme düşen Stuttgart, bu kez sürprize izin vermedi ve bir yıllık aranın ardından Bundesliga'ya dönüş yaptı. 2019/20 ile futbolculuk kariyerini sonlandıran Stuttgart'ın golcüsü Mario Gomez, taraftarlar eşliğinde olmasa da vedasını güzel şekilde yaptı.

Bundesliga'dan düşenler:

Fortuna Düsseldorf

Paderborn

Bundesliga'ya yükselenler:

Arminia Bielefeld

Stuttgart

ALMANYA'DA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON AVRUPA KUPALARINA HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Almanya, 2020/21 sezonunda Avrupa kupalarına toplam yedi kulüp gönderecek. Bu organizasyonlara katılacak olan takımların listesi şu şekilde:

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

Mönchengladbach (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

Bayer Leverkusen (Avrupa Ligi grup aşaması)

Hoffenheim (Avrupa Ligi grup aşaması)

Wolfsburg (Avrupa Ligi elemeleri)

ALMANYA KUPASI (DFB POKAL) BAYERN MUNIH'İN

Bayern Münih, bu sezon iki yerel kupayı da kazandı. Önce Bundesliga'da zafere ulaşan Bavyera ekibi, sonrasında DFB Pokal finalinde Bayer Leverkusen'ı 4-2 yendi ve kupanın sahibi oldu. Bayern Münih, böylelikle Almanya Kupası'nı 20. kez müzesine götürmeyi başardı. 1993'ün ardından DFB Pokal'deki ilk şampiyonluğunu yaşamayı hedefleyen Leverkusen, sahadan boynu bükük ayrıldı.

GOL VE ASİST KRALLIĞI

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, sezonu 34 golle zirvede noktaladı. Polonyalı yıldız, bu performansıyla Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı başardı. Rekor daha önce 2016/17'de kaydettiği 31 golle Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'a aitti.

RB Leipzig'in futbolcusu Timo Werner, takımına 28 golle veda etti. Alman oyuncu, gelecek sezon Premier League ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyecek. Rouwen Hennings'in 15 golü, Fortuna Düsseldorf'un kümede kalması için yetmedi. Bu gollerin çoğunluğunu sezonun ilk kısmında atan ve takımını ayakta tutan Hennings, ocak ayından itibaren düşüşe geçince Düsseldorf için Bundesliga 2 kaçınılmaz oldu. Kış transfer döneminde Borussia Dortmund'a katılan Erling Haaland, çıktığı 15 lig maçında 13 kez fileleri sarsıp, büyük bir başarıya imza attı. 2000 doğumlu oyuncu, Salzburg ve Dortmund formalarıyla sezonu tüm kulvarlarda 45 gol atarak tamamladı. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncumuz Kenan Karaman, takımına altı gollük katkı sağladı.

Bu sezon Bundesliga'da çok gol atan futbolcular şöyle:

1- Robert Lewandowski - Bayern Münih (34 gol)

2- Timo Werner - RB Leipzig (28 gol)

3- Jadon Sancho - Borussia Dortmund (17 gol)

4- Wout Weghorst - Wolfsburg (16 gol)

5- Rouwen Hennings - Düsseldorf (15 gol)

6- Florian Niederlechner - Augsburg (13 gol)

7- Erling Haaland - Borussia Dortmund (13 gol)

8- Jhon Cordoba - Köln (13 gol)

9- Robin Quaison - Mainz (13 gol)

Bu sezon Bundesliga'da en çok asist yapan isimler ise şu şekilde.

1- Thomas Müller - Bayern Münih (21 asist)

2- Jadon Sancho - Borussia Dortmund (16 asist)

3- Thorgan Hazard - Borussia Dortmund (13 asist)

4- Christopher Nkunku - RB Leipzig (13 asist)

5- Filip Kostic - Frankfurt (11 asist)

6- Serge Gnabry - Bayern Münih (10 asist)

7- Achraf Hakimi - Borussia Dortmund (10 asist)

8- Alassane Plea - Mönchengladbach (10 asist)

YENİ YAYIN İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bundesliga ve Bundesliga 2'nin yayın hakları, 2020/21 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde dört yıllığına toplam 4.4 milyar euro karşılığında satıldı. Bir önceki ihaleye göre yaşanan 200 milyon euroluk düşüş dikkat çekti. Anlaşma bağlamında Sky, sezonda 206; DAZN sezonda 100 Bundesliga maçı yayınlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan DFL (Almanya Kulüpler Birliği) CEO'su Christian Seifert, yeni anlaşma ile ana hedefe ulaşıldığını belirtti. Seifert, maçları iki ayrı kuruluşun yayınlayacak olmasının alışılmadık bir durum olduğuna değindi ve iyi bir sonuç elde ettiklerini söyledi.

Almanya Bundesliga, Avrupa'da büyük ligler arasında sezona devam eden ve ligi sorunsuz şekilde tamamlayan ilk organizasyon oldu. Bunu en doğru şekilde gerçekleştirerek, diğer ülkeler için öncü olmayı başardılar. Bütün güzel anılar için teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kal Bundesliga!