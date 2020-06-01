Bundesliga’da şu ana dek neler oldu?

Almanya Bundesliga, tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını sürecinde toplu hâlde başlayan ilk spor organizasyonu oldu.



16 Mayıs’ta saat 16:30’da oynanan beş maçla birlikte yeniden başlayan lig, “yeni normal” sürecinde dört haftayı geride bıraktı.



Bu dört haftayı kayıpsız geçip 12 puan toplayan Bayern Münih, 67 puanla liderliğini sürdürmeyi başardı. Koronavirüs sürecine dek oynanan maçlar sonucunda Bayern ile arasında yalnızca dört puan fark bulunan Borussia Dortmund ise 26 Mayıs’ta Münih ekibine karşı aldığı yenilgi sonucunda aradaki farkın üç maça açılmasına neden oldu.



Mart ayına dek sergilediği performansla büyüleyen hatta ve hatta şampiyonluk potasında olan RasenBallsport Leipzig, oynadığı üç maçta (bir maçı eksik) yalnızca bir galibiyet aldı ve liderlik potasından 12 puan geriye düştü.



Yeni dönemdeki maçlarda en fazla ivme yakalayan takımın Hertha Berlin olduğu söylenebilir. Zira Berlin ekibi, dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alıp 11 puan toplayarak düşme potasına yakın bulunduğu konumdan bir anda ilk 10’a sıçradı.



Olumsuz anlamda bir diğer sürpriz Schalke 04 cephesinde yaşandı. Schalke, oynadığı dört maçta da galibiyet alamadı ve Avrupa Ligi potasıyla arasındaki puanın açılmasına neden oldu.



Bu gece oynanacak olan Köln-Leipzig maçı dışında tüm takımlar dörder maça çıktılar. 36 maçta 91 gol atılırken Dortmund-Schalke derbisi 4-0 Dortmund, Hertha Berlin- Union Berlin derbisi 4-0 Hertha ve Dortmund-Bayern mücadelesi 1-0 Bayern galibiyetiyle sonlandı.







Şu ana dek oynanan maçlarda yedi kırmızı kartın çıktığı ligde; Bayer Leverkusen’in genç yıldızı Kai Havertz, lig kariyerinde 35 golü aştı. Havertz, lig tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.



Dortmund’un genç yıldız ikilisi Jaydon Sancho ile Erling Haaland da kaldıkları yerden devam ediyorlar.



Bayern Münih, şampiyonluk için şansını bir hayli arttırırken ikinci sıra için büyük bir çekişme yaşanıyor. 60 puanlı Dortmund’u 56’şar puanla Borussia M’ Gladbach ve Bayer Leverkusen takip ediyor.



UEFA Avrupa Kupası potasında ise 42 puanlı Wolfsburg’un ensesinde aynı puanla Hoffenhem, 38’er puanla Freiburg ve Hertha Berlin yer alıyor.