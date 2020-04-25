Bundesliga'da sürpriz! Gündem maskeyle oynamak

Almanya 1. Ligi Bundesliga'da maçların maske ile oynanması olasılığı inceleniyor. Spiegel'in haberine göre; Almanya Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Dairesi, Bundesliga'nın yeniden başlaması konusundaki sağlık ve hijyen tasarısına ilişkin 3 sayfalık bir yazı hazırladı. Öneriler arasında sahadaki futbolcular ile hakemlerin ağız ve burun bölümünü kapatmak için tıbbi maske takmaları istenildiği aktarılan haberde, maskelerin kayması halinde maçın hemen durdurulması gerektiği ifade edildi. Maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada maçın kısa süreli durdurulması istendi.

2. ÖNERİ: HERKES KARANTİNAYA

Diğer bir öneri ise futbolcularla temasta olacak herkesin karantinaya alınması. Buna göre futbolcular, teknik direktörler, sağlık elemanları ve futbolcularla doğrudan temasta bulunacak diğer kişiler büyük bir otele yerleştirilecek. Ayrıca oyuncuların gol sevinci gibi durumlarda sosyal temas kuralına uyması istenecek. Aksi durumda hakemin futbolcuları uyarması öngörülüyor