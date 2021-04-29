Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor - Son Dakika

Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor

29.04.2021 11:41
Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor, System.String[]

Almanya Bundesliga ekiplerinde yeni sezon öncesi teknik adam değişiklikleri dikkat çekiyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinde yeni sezon öncesi teknik adam değişiklikleri dikkat çekiyor.

Almanya Bundesliga'da sezonun bitimine üç hafta kalmış olmasına rağmen takımlar, gelecek sezon için teknik direktör değişiklikleri konusunda resmi adımlar atmaya devam ediyor.

NAGELSMANN BAYERN MÜNİH'E, MARSCH LEIPZIG'ETeknik direktör değişikliği için en dikkat çekici adımı Bayern Münih attı. Alman ekibi, şu anda teknik direktörlük görevinde bulunan Hansi Flick'in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından elini çabuk tuttu ve Leipzig ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam Julian Nagelsmann'ı önümüzdeki sezondan itibaren 5 yıl boyunca takımın başına getirdiğini açıkladı. Alman basınına göre Bayern Münih, Nagelsmann için Leipzig kulübüne 25 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.Leipzig kulübü ise Nagelsmann'ın koltuğunu çabuk doldurdu. Alman ekibi, Avusturya Bundesliga ekiplerinden RB Salzburg'un teknik direktörü Jesse Marsch'ın önümüzdeki yıldan itibaren takımın başına getirildiğini duyurdu.DORTMUND'UN YENİ TEKNİK PATRONU MARCO ROSESezon ortasında Lucien Favre ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Edin Terzic ile bitirme kararı alan Borussia Dortmund ise yeni teknik adamını seçti. Alman ekibi, 1 Temmuz 2019'dan bu yana Borussia Mönchengladbach'ın başında yer alan Marco Rose ile anlaştığını açıkladı.MONCHENGLADBACH ADI HUTTER İÇİN 7.5 MİLYON EURO ÖDEYECEKBir diğer Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ise Marco Rose'nin boşluğunu doldurmakta gecikmedi. Alman ekibi, Rose'nin yerine Eintracht Frankfurt ile başarılı bir yıl geçiren Avusturyalı teknik adam Adi Hütter'i takımın başına getirdiğini bildirdi. İddialara göre Alman ekibi bu transfer için Mönchengladbach'a 7.5 milyon Euro bir bedel ödeyecek.DEĞİŞİMLER DEVAM EDECEKÖte yandan teknik adam değişimlerinin bu hamleler ile sınırlı kalmaması bekleniyor. Wolfsburg Teknik Direktörü Oliver Glasner'in Eintracht Frankfurt'un yeni sezon öncesi belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer aldığı konuşuluyor. Marco Rose'nin Borussia Dortmund'un başına geçecek olması ile birlikte boşa çıkacak olan Edin Terzic'in ise Glasner'in olası ayrılığı durumunda Wolfsburg'un başına geçebileceği ifade edildi.

Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor

Bayern Münih, Bundesliga, Almanya, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bundesliga'da teknik direktör değişimleri sürüyor - Son Dakika Spor


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