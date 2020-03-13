Bundesliga'da Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga'da Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi - Son Dakika Spor

Bundesliga'da Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi.

Bundesliga'da Werder Bremen-Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Werder Bremen- Bayer Leverkusen karşılaşması ertelendi.

Werder Bremen Kulübünden yapılan açıklamada, Bremen Eyaleti İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer'in, müsabaka sırasında Weser Stadı'nın çevresinde 2-3 bin taraftarın toplanacağının beklenmesinden dolayı karşılaşmanın ertelenmesine karar verdiği belirtildi.


Açıklamada, Bremen eyaletinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına işaret edildi.


Daha önce bu karşılaşmanın, Bundesliga'nın 26. haftasında yapılacak diğer müsabakalar gibi seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.


Öte yandan Almanya Kulüpler Birliği, 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesini önereceğini açıklamıştı.

Werder Bremen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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