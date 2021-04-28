Bundesliga'da yüksek bedellerle teknik direktör değişimleri dikkati çekiyor - Son Dakika

Bundesliga'da yüksek bedellerle teknik direktör değişimleri dikkati çekiyor

28.04.2021 11:25
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) kulüplerin bu sezon çok sayıda teknik direktör değiştirmesi ve yüksek bedellerle transfer etmesi göze çarptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) kulüplerin bu sezon çok sayıda teknik direktör değiştirmesi ve yüksek bedellerle transfer etmesi göze çarptı.

Bundesliga'da 2020-2021 sezonu bitmeden Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih'in yüksek ücretlerle gelecek sezon için yeni teknik direktörler transfer etti.

Sezon başında şampiyonluk adaylarından biri olan Borussia Dortmund aralıkta Teknik Direktör Lucien Favre'nin görevine son vererek yerine Edin Terzic'i görevlendirdi.

Sarı siyahlılar 38 yaşındaki Terzic ile beklediği başarılı sonuçları elde edemeyince yeni teknik adam arayışına girdi. Dortmund kulübü şubat ayında 2021-2022 sezonu için Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose ile anlaştığını duyurdu. Borussia Dortmund'un Rose için Mönchengladbach kulübüne yaklaşık 5 milyon avro transfer bedeli ödediği belirtiliyor.

Rose'yi sarı siyahlılara kaptıran Borussia Mönchengladbach ise yeni sezon için 7,5 milyon transfer bedeliyle Entracht Frankfurt'tan İsviçreli teknik direktör Adi Hütter'i getirdi.

Son olarak yeni sezonda teknik direktör değişikliğine gidecek bir diğer kulüp de geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih oldu.

Bavyera ekibiyle son 1,5 yılda 6 kupa kazanan Hansi Flick yönetimden sezon sonunda 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesinin feshedilmesini istedi.

Sportif direktör Hasan Salihamidzic ile görüş ayrılığı yaşayan ve Alman A Milli Takımı teknik direktörlüğü için ismi geçen Flick'in talebini yerine getiren Bayern Münih, şampiyonluk yarışında ligdeki en yakın rakibi Leipzig'i çalıştıran Julian Nagelsmann'ı yeni sezon için transfer ettiğini duyurdu.

Alman basını Bavyera kulübünün 33 yaşındaki Nagelsmann için 25 milyon avro transfer bedeli ödediğini yazdı.

Bu gelişmeler üzerine yeni sezon için Eintracht Frankfurt ve Leipzig teknik direktör arayışlarını sürdürürken Borussia Dortmund'un yanı sıra 7 takım sezona başladığı teknik direktörü değiştirdi.

Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke 04 bu sezon 5, Mainz 05 ise 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Hertha Berlin, Köln, Arminia Bielefeld, Augsburg ve Bayer Leverkusen ise sezon başında yola çıktıkları teknik direktörle yollarını ayıran takımlar oldu.

Borussia Dortmund, Mönchengladbach, Bundesliga, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bundesliga'da yüksek bedellerle teknik direktör değişimleri dikkati çekiyor - Son Dakika Spor


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