Bundesliga geri dönüyor, hem de derbiyle! Dortmund'un galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

DORTMUND - SCHALKE

Bayern'in 4 puan gerisinde son 9 haftaya giren Dortmund'da 5 önemli eksik var! Emre Can, Axel Witsel, Nico Schulz, Marco Reus ve Dan-Axel Zagadou maç kadrosunda olmayacak.

Takımda ise Erling Haaland ve Jadon Sancho gibi geleceği oldukça parlak iki isim var...

Salgın öncesinde Dortmund formasıyla çıktığı 8 Bundesliga maçında 11 gole katkı (9 gol - 2 asist) yapan Haaland gözlerimizin pasını silmişti. Sancho ise bu sezon oynadığı 23 lig maçında tam 30 golde pay sahibi (14 gol - 16 asist) olmayı başardı.

Schalke cephesine baktığımızda ise milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sakatlıktan dönüşünün henüz tam anlamıyla netleşmediğini görüyoruz, maç kadrosuna alınmadı.

Sezonun ilk bölümünde Benjamin Stambouli ve Salif Sane stoperdeydi, sonra Ozan rotasyona dahil olmuştu ancak Dortmund'a karşı resmi kaynaklarda "Todibo & Nastasic" ikilisi yazılıyor.

Önümüzdeki sezon için Bayern'le söz kesen kaleci Alexander Nübel'in de eldivenleri Markus Schubert'e devrettiğini hatırlatalım...

Unutmadan, Ruhr Derbisi koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!

Schalke ayrıca, deplasmandaki son 4 maçında gol de atamamıştı.

%24'lük kesim Bundesliga'nın geri dönüşünde gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyor.

Dortmund'un dikkat çeken ismi Jadon Sancho'ya göz atalım...