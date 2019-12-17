Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da "2.5 ÜST" oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da '2.5 ÜST' oranı... - Son Dakika Spor

Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da "2.5 ÜST" oranı...

6 saat önce

RB LEIPZIGHafta sonu Mainz deplasmanında 4-0'lık galibiyetle ayrılıp kazanma serisini 3 maça çıkaran Dortmund, şampiyonluk yarışına ortak olmayı sürdürüyor.

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DORTMUND - RB LEIPZIG


Hafta sonu Mainz deplasmanında 4-0'lık galibiyetle ayrılıp kazanma serisini 3 maça çıkaran Dortmund, şampiyonluk yarışına ortak olmayı sürdürüyor.


En son Bayern Münih karşısında mağlubiyet alan sarı siyahlılar son 2 maçta kalelerini gole kapatırken 9 gol kaydettiler.


Bu maç öncesinde Witsel, Delaney ve Schmelzer'in sakatlıkları bulunuyor.


Düsseldorf deplasmanında 3 puanı 3 golle alan lider RB Leipzig ise müthiş bir sezon geçiriyor.


Eylül - Ekim döneminde bir ara düşüş yaşasalar da kısa zamanda toparlanıp 8-0'lık Mainz galibiyeti aldıktan sonra 6 maçlık bir 3 puan serisi yakaladılar.


Willi Orban, Kevin Kampl, Ibrahima Konate sakatlıkları devam eden oyuncular.


Bayern Münih, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:24 
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