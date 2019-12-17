Bundesliga keyfi CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da

DORTMUND - RB LEIPZIG



Hafta sonu Mainz deplasmanında 4-0'lık galibiyetle ayrılıp kazanma serisini 3 maça çıkaran Dortmund, şampiyonluk yarışına ortak olmayı sürdürüyor.



En son Bayern Münih karşısında mağlubiyet alan sarı siyahlılar son 2 maçta kalelerini gole kapatırken 9 gol kaydettiler.



Bu maç öncesinde Witsel, Delaney ve Schmelzer'in sakatlıkları bulunuyor.



Düsseldorf deplasmanında 3 puanı 3 golle alan lider RB Leipzig ise müthiş bir sezon geçiriyor.



Eylül - Ekim döneminde bir ara düşüş yaşasalar da kısa zamanda toparlanıp 8-0'lık Mainz galibiyeti aldıktan sonra 6 maçlık bir 3 puan serisi yakaladılar.



Willi Orban, Kevin Kampl, Ibrahima Konate sakatlıkları devam eden oyuncular.



