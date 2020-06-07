Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında... - Son Dakika

Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında...

Bu bir ilandırAUGSBURG - KÖLNAugsburg'un 3-0'lık Schalke galibiyetinin yanıltıcı olduğu Paderborn'a diş geçirememeleriyle ve Hertha Berlin deplasmanında kayıpları oynamalarıyla ayyuka çıktı.

Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında..., System.String[]

Bu bir ilandır


AUGSBURG - KÖLN


Augsburg'un 3-0'lık Schalke galibiyetinin yanıltıcı olduğu Paderborn'a diş geçirememeleriyle ve Hertha Berlin deplasmanında kayıpları oynamalarıyla ayyuka çıktı.


Cezası biten Jeffrey Gouweleeuw'ın stopere dönmesi arkayı biraz toplayacaktır. Bundesliga'nın resmi sitesi manşete Stephan Lichtsteiner'i koymuş ancak ilk 11'e Raphael Framberger'i yazmış.


Salgın dönüşü Framberger formayı almıştı ancak son yenilgide Lichtsteiner maça başlamıştı. TD Heiko Herrlich'in tercihini maç saati öğreneceğiz...


Köln de koronavirüs dönüşünün istekli ama sonuç alamayan takımlarından... 4 maçta da izlerken keyif aldık, sadece 2 puan toplayabildiler.


Augsburg deplasmanına giderken de as stoper Sebastiaan Bornauw ile orta sahanın önemli isimlerinden Dominick Drexler'den cezaları sebebiyle faydalanamayacaklar.


Hücumun olmazsa olmazları Mark Uth (10 maç - 5 gol - 4 asist) ve Jhon Cordoba'nın (25 maç - 12 gol - 2 asist) durumları ise maç saati netleşecek. Anthony Modeste (10 maç ilk 11 - 3 gol - 1 asist) hazır kıta!


%31'lik kesim zorlu maçta her iki takımdan da gol bekliyor...


Coutinho, Bayern'deki ilk golünü Köln'e atmıştı! Hatırlayalım...




Hertha Bsc, Augsburg, Schalke, Köln, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:45 

Son Dakika Spor Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek         
11:26
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış         
11:10
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi         
11:07
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor         
10:59
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 15:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]