Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2...
Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti.
Bundesliga'nın 32. haftasında deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala 30. şampiyonluğunu ilan etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:35 Kaynak: İHA
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