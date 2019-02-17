Bundesliga'nın Dedesi Tarihe Geçti

BUNDESLİGA'nın 41 yaşındaki en yaşlı futbolcusu Claudio Pizarro 90 +6'da Hertha'ya attığı golle takımını yenilgiden kurtardı.

BUNDESLİGA'nın 41 yaşındaki en yaşlı futbolcusu Claudio Pizarro 90 +6'da Hertha'ya attığı golle takımını yenilgiden kurtardı. Pizarro'nun golüyle maçı 1-1 berabere bitiren W. Bremen, haftayı deplasmanda aldığı bir puanla kapattı.



Herha Berlin, konuk ettiği Werder Bremen karşısında 25. dakikada öne geçti. 61. dakikada Claudio Pizarro maça girdi. İlerleyen yaşı itibariyle 'Bundesliga'nın dedesi' olarak anılan Perulu futbolcu, 90+6'da golünü attı.



UMARIM KİMSE BU REKORU KIRAMAZ



Bu gol dedeye Bundesliga tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını getirdi. Tarihe geçen Pizzaro "Umarım bu rekoru başka bir futbolcu kıramaz" dedi. Pizarro önceki hafta W. Bremen'in Dortmund ile oynadığı Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası maçında da gol atmıştı. Pizarro, kupa maçında turu geçecek takımı belirlemek için atılan penaltı atışını da gole çevirmiş ve Werder Bremen turu geçen takım olmuştu.



ŞİMDİLİK İKİ PUNA DÜŞTÜ



Bundesliga'da zirve yarışı da kızıştı. Bayern Münih, Augsburg'u 3-2 yenerek lider Dortmund ile arasındaki puan farkını ikiye düşürdü. Bir maç fazlasıyla ikinciliği oturan Bayern Münih'in puanı 48. Yarın 22.30'da Nürnberg deplasmanda sahaya çıkacak Dortmund'un ise 50 puanı var.



SON DAKİKADA KIRMIZI KART



Schalke ise bu hafta sahasında Freiburg ile 0-0 berabere kaldı. Günter, son dakikada kırmızı kart görünce Schalke maçı 10 kişiyle tamamladı. Ligde kriz yaşayan Stuttgart bu hafta da RB Leipzig karşısında yine bekleneni gösteremedi. Sahasında 3-1 yenilen Stuttgart'ta kriz büyüyor.



İKİSİ DE RAHAT KAZANDI



Haftanın en rahat galibiyetini Wolfsburg ve Hoffenheim aldı. Her iki takım da üç puanı 3-0'lık skorlarla hanelerine yazdırdı. Wolfsburg sahasında son üç haftadır kazanamayan Mainz'ı konuk etti. Biri penaltıdan üç gol atarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Wolfsburg bu skorla puanını 35'e çıkardı. Maç fazlasıyla ligde de beşinci sıraya çıktı. Hoffenheim ise Hannover'i ağırladı. Ligde sondan ikinci sırada bulunan Hannover sahada bir varlık gösteremedi. Kerem Demirbay başarılı oyununu bir gol ve bir asistle süsledi. Maçı 3-0 kazanın Hoffenheim zirve yarışında 33 puana ulaştı. Hannover 14 puanda kaldı.

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