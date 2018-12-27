Bundesliga'nın En Kötü Transferler Listesinde Türkiye'den İki Tanıdık İsim

Nigel de Jong (Mainz 05)

Meksikalı Guardado 2013/14 sezonu ara tranfser döneminde Bayer Leverkusen'in yolunu tuttu. 6 ayda sadece 4 maçta forma giyebilen oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

Meksikalı Guardado 2013/14 sezonu ara tranfser döneminde Bayer Leverkusen'in yolunu tuttu. 6 ayda sadece 4 maçta forma giyebilen oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

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