Bundesliga'nın En Kötü Transferler Listesinde Türkiye'den İki Tanıdık İsim
2 saat önce
Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye'den iki tanıdık isim İşte Marca'nın listelediği o isimlerAntonio Rukavina (Borussia Dortmund)Dortmund'un 2007/2008 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncu o zaman 24 yaşındaydı.
Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye
'den iki tanıdık isim İşte Marca
'nın listelediği o isimler Antonio Rukavina (Borussia Dortmund)
Dortmund'un 2007/2008 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncu o zaman 24 yaşındaydı. Hummels'le birlikte tanıtılan oyuncu için 3 milyon euro ödenmişti. Ancak Sırp oyuncu bekleneni veremeyince 1860 Münih
'e kiralandı ve bir daha da Dortmund'a dönmedi. Rukavina şu anda Astana
takımının formasını giyiyor. Landon Donovan (Bayern Münih)
2008/2009 sezonunda Bayern Münih'in MLS'ten transfer ettiği Landon Donovan bir yıldız adayı olmasına rağmen bekleneni veremedi ve sadece 7 maçta görev alabilrdi. Xherdan Shaqiri (Bayern Münih)
Bu yıl Liverpool'da patlama yapan Xherdan Shaqiri, 21 yaşındayken 2012/13 sezonunda ara transfer döneminde Basel'den Bayern Münih'e transfer olmuştu. 10 milyon euro'ya mal olan bu transferden beklediğini alamayan Alman devi, İsviçreli oyuncuyu Inter'e göndermişti.Federico Macheda (Stuttgart)
Vfb Stuttgart Manchester United'ın altın çocuğu olarak gösterilen Macheda beklentileri karşılayamayınca Stuttgart'a gönderilmişti. 2013 yılının ocak ayında gerçekleşen satın alma opsiyonuyla kiralamadan Stuttgart beklediğini alamadı. Macheda bugün Panathinaikos formasını giyiyor. Andrés Guardado (Bayer Leverkusen)
Meksikalı Guardado 2013/14 sezonu ara tranfser döneminde Bayer Leverkusen'in yolunu tuttu. 6 ayda sadece 4 maçta forma giyebilen oyuncu hayal kırıklığı yarattı.Joao Pereira (Hannover)
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Joao Pereira, 2014/15 sezonu ara transfer döneminde Valencia'dan Hannover 96'ya bedelsiz transfer oldu. Ancak Portekizli oyuncu sadece 5 maçta forma giyebildi. Sezon sonunda ülkesine dönen Pereira önce Sporting Lizbon'a oradan da Trabzonspor'a transfer oldu.Nigel de Jong (Mainz 05)
Bir dönem Galatasaray formasını giyen Nigel de Jong da Bundesliga tarihinin hayal kırıklığı yaratan ara transfer dönemi transferleri arasında yer aldı. Geçen yıl Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Mainz 05'e giden Nigel de Jong beklentilerin çok altında kaldı ve sadece 12 maç oynayabildi. Hollandalı futbolcu buradan Mainz Al Ahly'ye geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:44
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