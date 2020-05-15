Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne? - Son Dakika

Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne?

Bundesliga tüm eleştirilere rağmen 16 Mayıs'ta başlıyor.

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Bundesliga tüm eleştirilere rağmen 16 Mayıs'ta başlıyor. Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığı söyleniyor. Alınan önlemlerle ilgili soruları ve yanıtları derledik.Stadyuma kimin gitmesine izin verilecek? Alman Futbol Ligi'nin (DFL) hazırladığı olağanüstü maç planına göre, stadyumda bulunanların sayısının 300'ü aşmaması gerekiyor. Soyunma odaları gibi iç mekanlara sadece futbolcuların, hakemlerin, takımlarda görevli kişilerin, top toplayıcı gençlerin ve stadyum görevlilerinin bulunmasına izin verilecek. Tribünlerde seyirci olmayacak. Karşılaşmayı izleyecek gazeteciler ile klüplerden bazı kişilerin tribünlerde maçı izlemesi mümkün olacak. Stadyum dışında ise sadece stadyum görevlileri ve naklen yayın araçlarında görevli kişiler bulunabilecek.


Sahada hangi hijyen kuralları geçerli olacak?


Gol atıldığında sarılmaya izin verilmeyecek, futbolcular sevinçlerini ayakları ve dirseklerini birbirlerine dokundurarak gösterebilecek. Futbolcular çimlere tüküremeyecek. Saha kenarında oturan yedek oyuncular ile teknik ekibin maske takması zorunlu olacak.


Kime ne zaman koronavirüs testi yapılacak? Alman Futbol Ligi tarafından hazırlanan plana göre, sezon boyunca futbolcu ve teknik ekibe haftada iki kere koronavirüs testi yapılması öngörülüyor. Maç öncesi, stadyumda bulunanlara test yapılması, sonucun dört ile beş saat içinde alınması planlanıyor. Ancak top toplayıcı gençler ile stadyumda görevli gazeteci ve kameramanlara test yapılmayacak olması eleştirilere yol açıyor.


Koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olacak? Pozitif çıkan testlerin ilgili sağlık kurumlarına bildirilmesi zorunlu olacak. İlgili sağlık kuruluşu, koronavirüs pozitif çıkan bir futbolcunun kimlerle temas ettiğine bakarak, karar verecek. Eğer bu kişi Robert Koch Enstitüsü'nün tanımlamalarına göre, kategori 1'de yer alıyorsa, örneğin takımdan diğer bir kişiyle 15 dakikadan fazla konuştuysa bütün takım 14 gün karantinaya alınacak. Bu durumda maçın iptaline karar verilebilecek. DFL, hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uyulması ile testi pozitif çıkan futbolcuların bulaştırmış olma riskinin düşük olduğu kategori 2'de yer almasını umuyor. Dört kişiden oluşan hakem ekibinde ise birinin testinin pozitif çıkması halinde ya yerine başka bir hakem görevlendirilecek. ya da maçta üç hakem görev yapacak. Maçlarda kaç oyuncu değiştirilebilecek? Yine plana göre, maçlarda takımlar beş yerine sadece üç oyuncu değiştirebilecek. Maçın süresini kısaltmak için de, her takım sadece üç kere mola isteyebilecek.


Hijyen konseptinin zayıf yanları neler?

Profesyonel biçimde geliştirilen konsept, riskleri azaltabilir ancak şu anda pek çok noktada doğru uygulandığı söylenemez. Örneğin FC Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, halen otelde karantinada bulunmalarına ve dışarı çıkmalarının yasak olmasına rağmen, bunu zorunlu kılan durumlar olduğunu söylemişti. Herrlich'in zorunlu durum olarak tanımladığı ise, vücut kremi ve diş macunu almak üzere markete gitmesiydi, yani kuralların açıkça ihlali.


Hertha BSC oyuncularından Salomon Kalou'nun yayımladığı videoda da takım içinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor.

Kritik bir nokta ise, kulüplerin test örneklerini kendilerinin alması. Dikkatsizlik ya da en kötü ihtimalle manipülasyon laboratuarlarda kulüplerin lehine negatif sonuçların alınmasına neden olabilir. Konseptin öngördüğü düzenlemelerde yapılan istisnalar da ayrı bir endişe konusu. Bazı takımların belirtilen karantina süresinden önce karantinadan çıktığı ve bazı futbolcuların ise hiç karantinaya alınmadığı görüldü. Taraftarların stadyum önlerinde toplanma tehlikesi var mı? Polis sendikası daha önce defalarca taraftarların stadyum önünde toplanabilecekleri ya da düzenlemelere karşı protestolar düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Ancak şu ana kadar bu yönde bir gelişme olmadı. Hatta taraftar grupları, stadyuma gitmeme çağrıları yapıyor. Örneğin Ultras Düsseldorf taraftar grubu, "maçlar için açık alanda da kapalı alanda da etkinlik düzenlenmeyeceğini" duyurdu. Köln'lü DMC ise Bundesliga'nın yeniden başlamasına ilişkin, "Taraftarlar aptal değil, önümüzdeki seyircisiz maçlar için de bir güvenlik tehlikesi oluşturmuyorlar" şeklinde eleştirel bir açıklama yayınladı. Taraftarlar seyircisiz maçlara neden karşı? Taraftar gruplarının bu konudaki görüşü genelde profesyonel futbolun salt finansal kaygılarla yönetildiği yönünde. Çok sayıda taraftar grubu, DFL ve DFB'yi krize yönelik tutumunu gözden geçirmeye çağırdı. "United Supporters of Europe" adı altında farklı ülkelerden birçok grup, tüm Avrupa liglerinde stadyumlara yeniden seyircilerin girişine izin verilene kadar maçların askıya alınmasını talep ediyor. Sloganları ise, "Taraftarsız futbola hayır." Grup, ekonomik çıkarların insan sağlığının önüne geçmesinin "anlaşılabilir olmadığını" savunuyor.


Futbolcular liglere devam kararına ne diyor? Futbolcular konuya ilişkin görüş beyan etmekten genel anlamda kaçınıyor. Ancak Belçika televizyonuna konuşan 1. FC Köln'ün orta saha oyuncusu Birger Verstraete, virüs taşıyan üç kişiyle teması olmasına rağmen, karantinaya alınmadığını söyledi. Verstraete, ayrıca birlikte yaşadığı ve risk grubunda olan partnerinin sağlığından da endişe duyduğunu ifade etti. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Union Berlinli oyuncu Neven Subotic ise futbolcuların bu süreçte görüşlerinin alınmadığından dem vuruyor." Almanya'da top koşturan futbolcular olarak sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin tüm kararlar alındıktan sonra bilgilendirildik" diyor. Karlsruher SC'den Marc Lorenz ise, "Bu, benim için kayıpları gözardı edilen bir emrivaki" ifadelerini kullanıyor.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:51 

Son Dakika Güncel Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne? - Son Dakika

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