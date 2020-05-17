Bundesliga'nın lideri Berlin'de futbola geri dönüyor! iddaa oynayanların %48'i... - Son Dakika

Bundesliga'nın lideri Berlin'de futbola geri dönüyor! iddaa oynayanların %48'i...

Bu bir ilandırUNION BERLIN - BAYERNSalgın öncesindeki son maçta, Freiburg deplasmanında 3-1 kaybeden Union Berlin, Bayern karşısına as stoperi Marvin Friedrich olmadan çıkacak.

Bundesliga'nın lideri Berlin'de futbola geri dönüyor! iddaa oynayanların %48'i..., System.String[]

Bu bir ilandır


UNION BERLIN - BAYERN


Salgın öncesindeki son maçta, Freiburg deplasmanında 3-1 kaybeden Union Berlin, Bayern karşısına as stoperi Marvin Friedrich olmadan çıkacak. Friedrich o maçta kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.


TD Urs Fischer takımının başında yer alamayacak. Kayınpederinin vefatı dolayısıyla kamptan ayrıldı ve görevlerini yardımcısı Markus Hoffmann'a teslim etti.


Sağ açık Sheraldo Becker'in kesin olarak oynamayacağı açıklandı, milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın durumu ise maç saati netlik kazanacak.


Koronavirüs krizi başladığından beri takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mallı'nın maç eksiği de bulunuyor.


Bayern cephesine döndüğümüzde Philippe Coutinho, Corentin Tolisso ve Niklas Süle'nin kadroda yer almadıklarını görüyoruz. Bundesliga'nın zirvesindeki ekipte Kingsley Coman, Ivan Perisic ve Jann-Fiete Arp iyileşti.


Ara öncesindeki son 4 maçı kazanıp 4 puan farkla son 9 haftaya lider girmişlerdi.


Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!


%26'lık kesim maçta en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.


Bayern Münih'li oyunculardan hijyen tavsiyeleri...




Union Berlin, Freiburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 09:46 

Son Dakika Spor Bundesliga'nın lideri Berlin'de futbola geri dönüyor! iddaa oynayanların %48'i... - Son Dakika Spor
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