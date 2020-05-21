Bundesliga'nın muhteşem dönüşü - Son Dakika

Bundesliga'nın muhteşem dönüşü

Almanya'nın koronavirüs bilançosu diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde başarılı gözüktüğünden futbolun bilançosunu da düşünebilecek noktaya geldiler.

Bundesliga'nın muhteşem dönüşü, System.String[]

Almanya'nın koronavirüs bilançosu diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde başarılı gözüktüğünden futbolun bilançosunu da düşünebilecek noktaya geldiler. UEFA'nın tavsiye ettiği tamamlama süreleri, Bundesliga'da 4, Bundesliga 2'de 9 kulübün iflas riski taşıması süreci hızlandırdı. Devlet kademesindeki yoğun istişareler, kulüpler ve federasyonla görüşmeler derken, ligin nasıl oynanacağına dair federasyonun yayınladığı önlem paketindeki kurallar, akıllarda soru işareti bırakmayacak nitelikte organizasyona yeşil ışığı yakmıştı ve 16 Mayıs'ta perde açıldı.


'ZORUNLU ÇİLE'


İlk maçların ardından 17 Mayıs Pazar günü dünya basınını dolaştım. Tek olumsuz manşet, liglerini bir takvime oturtma çabasına bile girmeden tescil edip kolaycılığa kaçan Fransızların L'Equipe gazetesinden geldi: "Zorunlu Çile." Halbuki, ligden düşürdükleri Amiens'in itirazıyla mahkemede uğraşmaya başladılar bile. Pek çok ülkenin basınında ise futbola özlemin getirdiği olumlu hava yansımıştı. Bild, Observer, Kicker, Independent, Daily Mail, La Gazetta Della Sport, AS, Mirror, Welt, Herald gibi gazetelerde hem Haaland hem de Bundesliga'nın dönüşü keyifle karşılandı.


KENDİLERİNİ AŞTILAR


Hertha'daki bir sevinç enstantanesi dışında oyuncuların gol sevinçlerini mesafeli yaşama hassasiyetlerini gözlemledik. Performanslar beklentilerin üstündeydi. Bundesliga resmi internet sitesindeki koşu mesafelerine baktığınızda kondisyonlarının 2 ay öncesinden farklı olmadıklarını görüyorsunuz. Hatta 18 takımın 9'u kendi ortalamasının üzerinde 90 dakika çıkardı. Elbette ki 5 oyuncu değişikliğinin getirdiği dinamizm hele yaz şartlarında ve kısa hazırlık dönemi düşünüldüğünde ciddi avantaj. Bayern Münih, Leipzig ve Wolfsburg eski düzende kalıp sadece 3'er oyuncu değiştirdi. Direklere takılıp gol bulamayan Düsseldorf'un ortalamadan 6 km daha fazla koştuğunu, korona öncesinde son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı Leverkusen'in aynı formla dönüp Werder Bremen deplasmanında 4-1 kazandığını ve ortalamanın 4 km üzerinde mesafe kaydettiğini gördük.


SADECE DORTMUND


Süper Lig'de korona öncesindeki seyircisiz haftada 9 maçın 7'sinde ev sahipleri kazanmış, 2 maç berabere bitmişti. "Acaba seyircisiz maçlar ev sahiplerine mi daha çok yarıyor?" tartışması gündeme gelmişti ki Bundesliga'nın ilk haftası bu tezi çürüttü. Süper Lig için yıllardır çok olağan gözüken seyircisiz kavramını Bundesliga sadece 2-3 ay önce M'Gladbach- Köln maçında tatmıştı. Hafta sonunda 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maç berabere bitti. Ev sahiplerinin şeref sayısı Dortmund'dan geldi.


İSABETLİ ŞUT SAYISI DÜŞTÜ


Oynanan 9 maçta 27 gol atılmış olsa da OPTA'da haftanın rakamlarına baktığımızda ilginç değerler karşımıza çıkıyor: Ligde takımların kendi yarı alanında en çok pas (4 bin 509) yaptıkları hafta yaşandı. Ceza alanı dışından atılan gol sayısı sadece 1 oldu. Kaleyi bulan şut sayısı 9 maçta 68 ile sezonun en düşük 2. değeri oldu. Toplam şut (220) ve net pozisyon (38) üretme sayısında da sezonun en düşük 3. değerine sahip bir haftayı geride bıraktık. Leverkusenli Florian Wirtz ise Nuri Şahin (16 yaş 11 ay-Dortmund) ve Yann Bisseck (16 yaş 11 ay-Köln)'in ardından Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu (17 yaş-15 gün) oldu.


PAZAR AKŞAMLARI MAÇ YAPAN AMCALAR


Seyircisizlik adına ilginç görüntüler vardı. Dortmundlu oyuncular maç sonunda kale arkasına gidip, taraftarını sembolik olarak selamladı ve alkışladı. Ruhr derbisinin hakemi Deniz Aytekin'e maç sonunda "Taraftar baskısı olmadan derbiyi yönetmek daha mı kolay oldu?" sorusu geldi ve cevabı gerçekten güzeldi: "Hayır tabii ki, bence farklı bir yönden de olsa zorluydu. Hakemlerin maça odaklanmaları gerekiyor ve taraftarın varlığı buna yardımcı oluyor." Espri ise Bayern'de Thomas Müller'den geldi: "Pazar akşamları maç yapan amcalar gibi hissediyorum." Periyodik yinelenecek test sonuçları gidişatı nasıl değiştirir, kestirmek zor ama ilk adımın sonuçları gayet güzel gözüküyor. Bundan sonrası için felaket senaryosunu temenni etmiyoruz ancak kulüplerin federasyona verdiği sözü de hatırlatalım: Çok olumsuz bir durum ortaya çıkarsa ve ligi tescil etmek gerekirse herkes bu karara saygı gösterecek, aksi durumda bireysel bir kararla ligden çekilme hakkı olmayacak.



Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 07:52 

Son Dakika Spor Bundesliga'nın muhteşem dönüşü - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Umut Nayir'den şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Özür dilemek yetmedi! Cinsel ilişki oyuncaklarına rekor ceza geldi Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi 17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han         
12:25
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı         
12:17
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor         
12:12
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim         
12:11
Müteahhit, Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı         
12:00
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı         
11:59
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı         
11:41
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı         
11:41
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak         
11:38
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak         
11:35
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti         
11:32
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı         
11:31
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti         
11:24
İki kişi Taksim'de kendilerini İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti         
11:21
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi         
11:21
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı         
11:14
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor         
11:12
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu         
11:08
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor         
11:01
46'lık model Heidi Klum iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyattı 46'lık model Heidi Klum iç çamaşırı ve file çoraplarıyla saçlarını boyattı         
11:00
Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi Beşiktaş'ın istediği Bilal Budak için Fenerbahçe de devreye girdi         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 14:22:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bundesliga'nın muhteşem dönüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]