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SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan - Son Dakika

SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan

02.08.2021 10:41

Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndanİskender GÜNGÖR - KÖLN / DHA -Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Bundesliga takımlarından FC Köln'le sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan

İskender GÜNGÖR - KÖLN/ DHA -

Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Bundesliga takımlarından FC Köln'le sponsorluk anlaşması imzaladı.

Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Kiğılı, Almanya'nın köklü kulüplerinden Vfl Wolfsburg'un ardından FC Köln Kulübü'ne de sponsor oldu. Kiğılı, Köln'ün Lindenthal bölgesinde bulunan Geisbockheim Kulüp binasında, 2021/2022 sezonu öncesi yapılan medya günleri buluşmasında tüm futbolcuların beden ölçülerini aldı. Türk markası, FC Köln takımına özel olarak tasarlanacak koleksiyonu önümüzdeki haftalarda teslim edecek.

Medya buluşmasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kiğılı Almanya Direktörü Kerem Bul, FC Köln'ün futbol takımı ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi.

"Bundesliga ekiplerinden FC Köln ile sponsorluk anlaşması imzaladık. Kiğılı bildiğiniz gibi Türkiye'nin giyim markası. Yıllardır spora ve sporcuya destek veriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Kiğılı'nın başlattığı sponsorluk faaliyetlerine burada devam ediyoruz. Hatta üzerine daha fazla efor katmaya gayret ediyoruz. FC Köln bizim için çok önemli bir kulüp. Bundesliga'da oynayan köklü bir takım. İnşallah bu yıl daha da başarılı olacak. Sponsorlukları yapmamızın bir sebebi de markamızı biraz daha tanıtmak. Futbol, dünyada en sevilen, en çok takip edilen spor dallarından bir tanesi. Biz de Kiğılı olarak yıllardır yurt içi ve yurt dışında bu tip futbol takımlarını destekliyoruz. Bu anlaşma inşallah herkes için hayırlı olacak. Türk markasının Almanya Bundesliga ligindeki bir takıma sponsor olması hem ülkemiz adına, hem de bizim adımıza çok gurur verici bir olay."

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da, sponsorluk anlaşmasını şu sözlerle değerlendirdi;

"Almanya'da başta Bundesliga'nın VfL Wolfsburg ile FC Köln, buz hokeyinde de DEG Düsseldorf ve KEV Krefeld Pinguine takımlarına sponsor olduğumuz için mutluyuz. Dünyada spora ve sporcuya verdiğimiz destekle öne çıkıyoruz. Kiğılı'nın spora olan desteği biz var oldukça aksamadan devam edecektir."

SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan
SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan

Bundesliga, Almanya, Türkiye, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bundesliga takımlarının şıklığı Türk Giyim Markası'ndan - Son Dakika


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