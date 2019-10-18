Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...
48 dakika önce
LEVERKUSENUEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı.
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18.10.2019 18:10:52. #1.13#
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