Son Dakika Haberleri: Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...
Son Dakika Spor Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...

Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE...

48 dakika önce

LEVERKUSENUEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını aldıktan sonra evinde Werder Bremen ile karşılaşan Frankfurt, ilk yarısını geride kapattığı maçta son anlara doğru öne geçerken uzatma anlarında yediği penaltı golüyle tam anlamıyla yıkıldı.

Bundesliga'ya gollerle mi geri döneceğiz? Misli.com'da CANLI İZLE..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:22 
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