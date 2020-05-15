Bundesliga yarın yeniden başlıyor! Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi... - Son Dakika

Bundesliga yarın yeniden başlıyor! Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi...

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, 10 gün önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.

Bundesliga yarın yeniden başlıyor! Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi..., System.String[]

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, 10 gün önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.


Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına izin çıktı.


Bunun üzerine DFL, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ve 2. Ligi'nin (Bundesliga 2) başlama tarihini 16 Mayıs 2020 olarak belirledi.


Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın gözü yarın Bundesliga'nın üzerinde olacak.


Futbol otoriteleri Almanya'daki uygulamanın Kovid-19 salgını döneminde diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceği görüşünü dile getiriyor.


- Haftanın önemli karşılaşması "Ruhr derbisi"


İki aylık aradan sonra yeniden perdenin açılacağı Bundesliga'da 26. haftadaki karşılaşmalarla devam edilecek.


Lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 51 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda 37 puanla 6. sırada bulunan Schalke 04'ü konuk edecek.


TSİ 16.30'da başlayacak Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek.


Schalke 04'de ise Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın karşılaşmada yer alması bekleniyor. Teknik direktör David Wagner'in, sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmaya başlayan mili futbolcu Ozan Kabak konusunda riske girmek istemediği ve Borussia Dortmund ile yapılacak müsabakada genç savunma oyuncusuna görev vermeyeceği kaydedildi.


Bayern Münih ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.


- Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:


16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB-Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach


17 Mayıs Pazar: Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih


18 Mayıs Pazartesi: Werder Bremen-Bayer Leverkusen


Öte yandan DFL dün aldığı kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı.


Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.



Takımlar karantinaya girdi


Takımlar ligin başlamasını tehlikeye atmamak için DFL'in hazırladığı 51 sayfalık tasarıya bir süreden beri uymaya başladı.


Futbolcular, teknik ekip ve diğer görevlilere Kovid-19 testleri uygulanırken takımlar bir hafta önce otellerde veya tesislerde karantinaya alındı.


Tasarıya göre oyuncuların, teknik ve sağlık ekibin karantina süresince "dışarıyla" teması yasak.


Karşılaşmalarda görev alacak hakemlere de Kovid-19 testleri yapılıyor.


Test sonucu pozitif çıkan kişi hemen sağlık dairesine bildirilecek, ivedilikle tecrit edilecek ve temasta olduğu kişiler belirlenecek.


Tasarıda, takımların maç günü stada ne şekilde ulaşacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilirken, tüm aktörlerin soyunma odlarında ve statta, hijyen ve mesafe kurallarına uyması istendi.


- Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi bulunacak


Maç sırasında iç sahada, futbolcular, yedek oyuncular, teknik ve sağlık ekipler, hakemler ve foto muhabirleri dahil en fazla 98 kişinin bulunmasına izin veriliyor.


Tribünde ise iki takımın delegasyonları, itfaiye, polis ve güvenlik personeli, gazeteciler, yayıncı kuruluşun çalışanları dahil 115, stadyum dışında da çoğunluğu güvenlik personeli ve yayıncı kuruluşun çalışanlarından oluşan en fazla 109 kişinin görev yapması öngörülüyor.


Maç öncesi takım fotoğrafı, seremoni, oyuncular arasında tokalaşma gibi uygulamalar olmayacak.


- Yedek oyuncu ve teknik ekibe maske zorunluluğu


Yedek kulübede sosyal mesafeye uyulması istenirken, sosyal mesafeye uyulmaması durumunda yedek oyuncuların ve teknik ekibin statta bulunan diğer kişiler gibi ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu.


Maç sonunda gazetecilerin oyuncularla röportaj yaptığı "mix-zone" ve basın odası kapalı olacak.


Teknik direktörlerin katıldığı maç sonu basın toplantısı ise video konferans yöntemiyle yapılacak.


Soyunma odaları ve karşılaşmalarda kullanılacak toplar sürekli dezenfekte edilecek.


Tasarı ayrıca, yayıncı kuruluşun ve diğer aktörlerin uyması gereken tedbirler ile futboluların, teknik ve sağlık ekibin karşılaşmalar sonrasında nasıl hareket edeceğine ilişkin sıkı düzenlemeler içeriyor.


- Dirsek ve ayak temasıyla gol sevinci


Kicker dergisinin haberinde, gol sevinciyle ilgili olarak DFL'in kulüplere bir yazı gönderdiğine işaret edilerek, futbolcuların gol sonrasında birlikte sevinç gösterisi yapması ve birbirlerine sarılmasının istenmediği, dirsek veya ayak temasına ise izin verildiği aktarıldı.


- Bundesliga'nın başlamasına yönelik eleştiriler


Bu arada Kovid-19 salgını sırasında Bundesliga'nın oynanmasına izin verilmesi de eleştiriliyor.


Federal Meclis Milletvekili Karl Lauterbach, DFL'in tasarısını "maskaralık" olarak niteleyerek, Kovid-19 testlerinin takımlar tarafından yapılacağı için pozitif çıkabilecek birçok testin tespit edilmeyeceğini ileri sürdü.


Sağlık dairlerinin denetlemede de yetersiz kalacağını savunan Lauterbach, "Tasarıyı güvenli bulmuyorum." dedi.


Toplumun birçok kesiminden kişiler de Kovid-19 önlemleri kapsamında hayatın birçok alanında kısıtlamalar getirildiğini belirterek, Bundesliga'ya böyle bir imtiyazın verilmesine tepki gösterdi.


Önlemlere rağmen futbolculara Kovid-19 bulaşma riskinin bulunduğunu ifade eden bazı uzmanlar da takımların uzun bir süre antrenman yapmaması ve hazırlık sürenin çok kısa olması sebebiyle futbolcuların sakatlık yaşama olasılığının yüksek olduğuna dikkati çekiyor.


Gelecekte yaşanabilecek gelişmeler sebebiyle maçların devam etmesinin mümkün olmaması ve sezonun erken durdurulması durumunda takımların küme düşüp düşmemesi veya Avrupa kuplarına hangi takımların gideceği gibi konularda belirsizlik yaşanması da eleştiriliyor.


Bundesliga'nın 2019-2020 sezonunda kalan 9 haftanın 1,5 ay içinde oynanması ve sezonun 27 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.


Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 01:20 

Son Dakika Spor Bundesliga yarın yeniden başlıyor! Sahada ve tribünde en fazla 213 kişi... - Son Dakika Spor
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