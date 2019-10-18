Son Dakika Haberleri: Bunge Türkiye, endüstriyel yağ alanına da adım atacak
Son Dakika Ekonomi Bunge Türkiye, endüstriyel yağ alanına da adım atacak

Bunge Türkiye, endüstriyel yağ alanına da adım atacak

1 saat önce

Türkiye'de Salat, Komili, Kırlangıç ve Ömer Sezai Madra markaları ile faaliyet yürüten Bunge, yeni bir iş sahasına adım atıyor.

Bunge Türkiye, endüstriyel yağ alanına da adım atacak, System.String[]

Türkiye'de Salat, Komili, Kırlangıç ve Ömer Sezai Madra markaları ile faaliyet yürüten Bunge, yeni bir iş sahasına adım atıyor. Dünyada bir milyar dolarlık satın alma ile girilen endüstriyel yağ alanı, Bunge Türkiye'nin ülkemizdeki yeni faaliyet alanı olacak.

Türkiye, Komili, Bunge, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:22 
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