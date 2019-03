Bunlar Asıl Büyük Hesabı Sandıkta Ödeyecekler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçime bir haftadan az bir süre kaldığına işaret ederek, "İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçime bir haftadan az bir süre kaldığına işaret ederek, "İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, inşallah bundan sonra kaybetmeye de mahkumlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz." dedi.



Bakan Varank, Trabzon'da bir otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Trabzon AK Parti Yöneticileri" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.



Türkiye'nin 10 yıl önce büyük bir acıyı ve kaybı yaşadığını ifade eden Varank, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.



Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yıl önce Türkiye'yi büyütmek, milletin değerlerini yüceltmek için çıktığı yolda, Trabzon'un her zaman en önemli şehirlerden biri olduğunu kaydetti.



Trabzon'un sadece seçimden seçime oy vermekle kalmadığını söyleyen Varank, Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye yönelik her saldırıda, her tuzakta Cumhurbaşkanı'nın arkasında dimdik durduğunu vurguladı.



31 Mart yerel seçimlerinin önemini, değerini gittikleri her yerde anlatmaya çalıştıklarını belirten Bakan Varank, yaptıklarıyla başarısını kanıtlamış, belediyecilik konusunda en iddialı parti olarak bu seçimlerin sadece belediye seçimleri olmadığını söylediklerini aktardı.



Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttüklerini anlatan Varank, "Önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım. O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabb'im kısmet ederse 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu, Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım." diye konuştu.



"Bu topraklardaki varlığımız asırlardır birilerini rahatsız ediyor"



"Biz hiçbir zaman karnından konuşanlardan olmadık." ifadesini kullanan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karadeniz insanı aklında ne varsa dilinde de o olan, özü sözü bir insandır. Ben de Trabzon'un bir evladı olarak açık konuşacağım. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta sözüm ona bir başarısızlığını ellerini ovuşturarak bekleyen çevreler var. Bu çevrelerin planı, 1 Nisan sabahını bile beklemeden 31 Mart gecesinden itibaren Türkiye'yi yönetilemez bir ülke yapmak. Türkiye'yi kendi oluşturacakları söylemlerle bir belirsizlik ortamına çekmek için hazırlık yapıyorlar. Başaramayacakları aşikar ama bunu planlıyorlar."



Bu durumun milletin hayrına olmadığının çok açık olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:



"Bu durum kimin işine gelir siz çok iyi biliyorsunuz. Şu 7 Haziran'ı bir hatırlayın. Türkiye'deki o kısmi belirsizlik dönemi içinde ülkemizi nasıl bir terör sarmalı içine sokmaya çalıştıklarını, şehirlerimizi çukurlarla barikatlarla nasıl işgal etmeye kalktıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? O günleri özlemle tekrar bekleyenlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu topraklarda en ufak bir zafiyet gösterdiğinizde, üzerinize karabasan gibi çökmek için pusuda bekleyen çok akbaba var. Çünkü bu coğrafya çok değerli. Bu topraklardaki varlığımız asırlardır birilerini rahatsız ediyor. Asırlık kinlerini dünyanın ta diğer ucundaki Yeni Zelanda'daki bir terör eyleminde bile açığa vuruyorlar. Bizim bunların farkında olmamız, o yüzden bu topraklarda her daim güçlü durmamız lazım.



Şu sınırımızın hemen başındaki YPG'ye, PYD'ye verilen 19 bin tır silah, mühimmat, araç gerecin hangi amaçla verildiği ortada. Neyin hazırlığının yapıldığı ortada. Eğer bugüne kadar amaçlarına ulaşamadılarsa, bu bizim sağlam duruşumuzdan, kendi özgür politikalarımızla bölgede adımlarımızı atmamızdandır. Gerek Fırat Kalkanı'yla gerek Zeytin Dalı Harekatı'yla biz kararlılığımızı gösterdik. Bundan sonra da aynı duruşumuzu göstereceğiz ama bu duruşu güçlendirecek olan, perçinleyecek olan milletimizin desteğidir."



"Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek"



Varank, seçime bir haftadan az bir süre kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar ama onlar bu aziz milletimizi hala tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, inşallah bundan sonra kaybetmeye de mahkumlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade etti. Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok."



Trabzon'a son 17 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımların tutarının 28 milyar lirayı geçmiş durumda olduğuna dikkati çeken Varank, Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Zorluoğlu'nun ortaya koyduğu tüm projelerin kendisinin de projesi olduğunu, tüm imkanlarıyla Trabzon ve tüm ilçelerinin hizmetinde bulunacaklarını söyledi.



Varank, gelecek dönemde Trabzon'a kazandıracakları hizmetlere değinerek, Trabzon'u cazibe merkezleri destekleme programına alacaklarını, bu programla üretim, istihdam, teknoloji geliştirme ve mesleki eğitim alanlarındaki projeleri daha yoğun biçimde destekleyeceklerini, böylece ilin ekonomik kalkınmasına çok güçlü bir ivme kazandıracaklarını belirtti.



"25 bin vatandaşımıza istihdam oluşturacak"



Yatırım adası endüstri bölgesinin Trabzon'un mega projesi olduğuna işaret eden Varank, şunları söyledi:



"Burada orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler üretilecek, Trabzon, katma değerli üretimde rekabet üstünlüğü yakalayacak. Bölgemiz tam kapasite faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza istihdam oluşturacak. İnşallah nisanda Ticaret ve Sanayi Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve Arsin Belediyesi arasında yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz. Projelendirme ve fizibilite aşamalarında desteğimizi sunacağız. Burayı altyapı ve üstyapı çalışmaları için, yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Büyük firmaların yatırım adasına gelmesi için bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız."



Varank, Trabzon'un üretim altyapısını daha da güçlendirecek adımlar attıklarına vurgu yaparak, "Bu kapsamda Arsin OSB'nin enerji sorununu çözüyoruz, 3,6 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Vakfıkebir OSB'nin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. Şimdi altyapı proje işlerini tamamlayacağız. Akçaabat Şinik OSB'nin arsa tahsisleri tamamlandıktan sonra, 2. kısım genişleme alanını yatırım programına alacağız. Değirmendere'deki sanayi sitelerini Büyükşehir Belediyemizle beraber uygun görülecek alanlara taşıyoruz. Bu suretle Değirmendere'yi şehrin yeni cazibe merkezi yapacağız." diye konuştu.



"4x4 Trabzon'un hizmetindeyiz"



Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milli teknoloji hamlemiz bu ruhla hayata geçiyor. Trabzon yarışta geri kalmasın istedik. Bunun için ilimize 'dene-yap' teknoloji atölyesi kuruyoruz. Öğrencilerimiz burada robotik, siber güvenlik, tasarım ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alacak, projeler geliştirecek. İnovasyon ve biyoteknoloji merkezi de Trabzon için önemli bir proje. Akademi ve sanayi arasındaki iş birliğini daha da artırıp ileri teknoloji alanında üretimi teşvik etmek istiyoruz. Bölgemiz 3 bin 500 civarında zengin bir bitkisel floraya sahip. Bunun ticari değere dönüştürerek, ihracat potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz."



Bakan Varank, 31 Mart'ta Trabzon'da yeni bir hizmet dönemine "Bismillah" diyeceklerini ifade ederek, "Trabzon'un 4 vekili var. Kabinede de 4 bakanı var. Yani 4x4 Trabzon'un hizmetindeyiz. Şimdi inşallah bunlara yerelde 19 belediye başkanımız da katılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu birliktelikle Trabzon'u önümüzdeki 5 yıl çok büyük atılımlar bekliyor. Biz bu yüzden çok heyecanlıyız ama hepimize çok iş düşüyor. Şu 6 gün çok çalışmamız lazım. Kaybedecek bir dakikamız bile yok." diye konuştu.



"İstanbul'da da Binali Bey'i en güçlü şekilde desteklememiz gerekiyor"



Trabzonluların İstanbul'da çok önemli bir ağırlığı olduğuna işaret eden Varank, şunları kaydetti:



"Benim burada yaşayan bütün vatandaşlarımın aşağı yukarı İstanbul'da diğer hemşehrisi, akrabası yaşıyor. Tabii Binali Bey'in bu şehre hizmetlerini saymakla bitiremeyiz, İstanbul'a hizmetlerini saymakla bitiremeyiz. Biz Trabzonlular olarak vefa örneği göstereceğiz, inşallah İstanbul'da da Binali Bey'i en güçlü şekilde desteklememiz gerekiyor. Onun için sadece saha çalışması yetmez, inşallah telefonlarımızı da çıkaracağız, rehberlerimizi açacağız. İstanbul'daki bütün eşimizi, dostumuzu arayıp bu vefayı göstermelerini isteyeceğiz. İstanbul'da da Trabzonlu hemşehrilerimizin büyük desteğiyle inşallah büyük bir zafer hikayesi yazacağız."



Toplantıya, Bakan Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank ile AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti

Sezonu Kapatan Onazi, Arkadaşlarıyla Hasret Giderdi

Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket

Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı