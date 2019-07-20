Bunlar da 'Duba' hırsızı

Kayseri'de kağıt topladığı öne sürülen bir grup, dükkanın önünde bulunan dubaları alarak uzaklaştı.

Kayseri'de kağıt topladığı öne sürülen bir grup, dükkanın önünde bulunan dubaları alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler mahallesinde meydana gelen olayda, sabah iş yerine geldiğinde kapısının önündeki dubaların yerinde olmadığını gören esnaf Erkan Akdağ, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, dubaların kağıt topladığı iddia edilen şahısların tarafından alındığını gören Akdağ, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Malzemeleri çalınan esnaf Erkan Akdağ, şahıslardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, yakalanmalarını istedi.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında



Öte yandan, meydana gelen hırsızlık da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık grup halinde gelen şüphelilerin, dükkan önünde bulunan dubaları alarak uzaklaştıkları görüldü. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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