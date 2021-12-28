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Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları - Son Dakika

Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları

28.12.2021 09:46

Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları Bahçelievler ve Avcılar'da geri dönüşüm kutularını soyan hırsızlar kameraya yakalandı Bahçelievler'de geri dönüşüm kutusuna giren kağıt toplayıcısı kartonları çalarken, Avcılar'da ise çocuklarını giysi kumbarasına sokan bir aile, kıyafetleri alıp...

Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları

Bahçelievler ve Avcılar'da geri dönüşüm kutularını soyan hırsızlar kameraya yakalandı

Bahçelievler'de geri dönüşüm kutusuna giren kağıt toplayıcısı kartonları çalarken, Avcılar'da ise çocuklarını giysi kumbarasına sokan bir aile, kıyafetleri alıp oradan uzaklaştı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kağıt toplayıcı bir genç, geri dönüşüm kutusuna içine girerek, içerideki kartonları soydu. Avcılar'da ise çocuklarını giysi kumbarasına sokan bir aile, kıyafeti aldıktan sonra çocuklarına yeniden kumbaradan çıkarıp geldikleri motosikletle yollarına devam etti. Her iki hırsızlık olayı ise kameraya yansıdı.

Bahçelievler ve Avcılar'da bulunan atık toplama kumbarası hırsızların hedefi oldu. Bahçelievler'de mahalle mahalle gezen kağıt toplayıcı genç, geri dönüşüm kutusuna gözüne kestirdi. Bir süre kumbaranın çevresinde bulunan konteynırları karıştıran kağıt toplayıcı, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar aynı bölgeye geldi. Kağıt toplayıcı çevrede kimsenin olmadığı bir anda çek çek diye tabir edilen aracını bırakarak kumbaranın küçük kapağından içeriye girdi. Kumbaradaki içindeki kartonları çıkartan kağıt toplayıcı, daha sonra kendi aynı kapaktan dışarıya çıktı. Kumbaradan çıkardıklarını çek çek diye tabir edilen kağıt toplama aracına yükleyerek gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da giysi kumbarasından akıl almaz kıyafet çıkarma yöntemi

Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi'nde önceki gün yaşanan olayda giysi kumbarasına motosikletle yaklaşan bir aile, küçük çocuklarını kumbaranın içine soktu. İçeriden kıyafetleri çıkaran çocuk ardından kendisi de babasının yardımıyla kumbaradan çıktı. Çocuk geldikleri motosikletin sepetine atladıktan sonra aile yoluna devam etti. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları
Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları
Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları

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Bahçelievler, geri dönüşüm, Avcılar, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları - Son Dakika


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