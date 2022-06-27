Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

27.06.2022 10:00

Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı İşletme sahibi Ahmet Yüksel, "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi" diyerek sitem ettiESKİŞEHİR Eskişehir'de bir ızgaracıdan köfte ve tavuk çalan 3 hırsız kameralara yansırken, işletme sahibi Ahmet...

Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

İşletme sahibi Ahmet Yüksel, "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi" diyerek sitem etti

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir ızgaracıdan köfte ve tavuk çalan 3 hırsız kameralara yansırken, işletme sahibi Ahmet Yüksel, "Parayı ihtiyacı varsa parayı alır, ama bu adamlar keyifçi" diyerek sitem etti.

Gökmeydan mahallesinde bulunan bir ızgaracıdan 3 hırsız köfte, tavuk ve adana çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlar ile işletmeye gelen şahıslar, cam kilidini kırdıktan sonra biri içeriye giriyor. Diğerleri ise etrafı kolaçan ediyor. Ardından biri daha camdan içeriye giriyor ve kasayı kontrol ettikten sonra aradıklarını bulamayan şahıslar, et dolaplarına yöneliyor. Küvetleriyle beraber dolaptaki etleri poşetleyen şahıslar, içecek dolaplarından da içecekleri aldıktan sonra girdikleri yerden çıkarak kayıplara karışıyor.

"Adamlar keyifçi, piknik yapmak için alıyor bunlar"

Sabah dükkanı açmak için geldiğinde çok şaşırdığını söyleyen işletme sahibi Ahmet Yüksel, daha önce hiç et çalan hırsız görmediğinden bahsetti. Hırsızların kasadaki bozuk paralara dokunmadığını anlatan Yüksel, dolaptaki etleri ve içecekleri özenle hazırlayıp götürdüklerini dile getirdi. Dükkana giren şahısların adeta mangala gider gibi hırsızlık yaptıklarını belirten Yüksel, "Sabah saat 6.00 gibi 3 kişi gelmişler. Birisi köşede gözetleme yapıyor. Birisi camı açıyor, öbürü giriyor. İçeriden etleri alıyorlar. Adana, köfte ve tavuk alıyor, küvetleriyle beraber alıyor az değil. İçecek alıyorlar dolaptan sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit yani güpegündüz, saat 06.00 burada gündüz oluyor. Açlıkla alakası yok bunların. Paraya ihtiyacı olsa burada para da var, onları almamış. Aç adam parayı alır. Parayı ihtiyacı varsa parayı alır ama bu adamlar keyifçi, piknik yapmak için alıyor bunlar" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de mangallık et çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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