Bunlar polisin bastığı evden çıktı - Son Dakika
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Bunlar polisin bastığı evden çıktı

6 saat önce

Bursa'da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve malzeme ele geçirdi.

Bunlar polisin bastığı evden çıktı, System.String[]

Bursa'da ihbar üzerine bir eve baskın yapan polis ekipleri, çok sayıda parçalanmış şarjlı bisiklet, motosiklet ve malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Evren Sokakta bulunan 3. katlı bir apartmandan gürültü gelmesi üzerine, mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese giderek yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı eve baskın yaptı. Eve giren ekipler, gördükleri karşısında şok oldu. Odanın içerisinde parçalanmış vaziyette çok sayıda bisiklet, motosiklet ve şarjlı bisikletle ait malzeme ele geçirildi. Olayla Yusuf D. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısında alınan izinle evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından malzemeler tek tek kontrol edilerek kayıt altına alındı. İnceleme sonrası evde bulunan malzemeler olay yerine gelen çekiciye yüklenerek karakola götürüldü. Mahalle sakinleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gözaltında olan şahıs adliyeye sevk edildi. Yusuf D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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