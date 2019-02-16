Bunlar Yaşlıysa Biz Neyiz! - Varlığı Herkesi Şaşırtan 10 Yaşlı İnsan
1 saat önce
Yaşlandıkça, çocuklarımız ve torunlarımız oldukça büyük anne ve büyükbaba rollerine girmemiz bekleniyor ve bu rollere çok sayıda kişi hemen giriyor.
Yaşlandıkça, çocuklarımız ve torunlarımız oldukça büyük anne ve büyükbaba rollerine girmemiz bekleniyor ve bu rollere çok sayıda kişi hemen giriyor. Fakat dünyada öyle büyükanne ve büyükbabalar var ki onların gerçekten yaşlı olduklarına inanmakta zorlanacaksınız.#yaşlı #yaşlıinsan #öncesisonrası
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:43 Kaynak: Youtube
Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı
Buket Aydın ve Fatih Portakal'ı Birbirine Düşüren Çiftçi: Kanal D Yüzünden Küfür Yedim