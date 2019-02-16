Bunlar Yaşlıysa Biz Neyiz! - Varlığı Herkesi Şaşırtan 10 Yaşlı İnsan

Yaşlandıkça, çocuklarımız ve torunlarımız oldukça büyük anne ve büyükbaba rollerine girmemiz bekleniyor ve bu rollere çok sayıda kişi hemen giriyor. Fakat dünyada öyle büyükanne ve büyükbabalar var ki onların gerçekten yaşlı olduklarına inanmakta zorlanacaksınız.