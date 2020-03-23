“Bunu bir şaka olduğunu düşünüyordum ama sonrasında gerçeklerle yüzleştim” - Son Dakika
Son Dakika Spor “Bunu bir şaka olduğunu düşünüyordum ama sonrasında gerçeklerle yüzleştim” - Son Dakika Spor

“Bunu bir şaka olduğunu düşünüyordum ama sonrasında gerçeklerle yüzleştim”

6 saat önce

“En baştan başlamam gerekirse, 10 Mart Salı günü sabahında kendimi biraz yorgun hissediyordum. Koronavirüse yakalanabileceğimi düşünmedim. Yataktan kalkarken kötüydüm ama ateşim yüksek değildi.

“Bunu bir şaka olduğunu düşünüyordum ama sonrasında gerçeklerle yüzleştim”, System.String[]

“En baştan başlamam gerekirse, 10 Mart Salı günü sabahında kendimi biraz yorgun hissediyordum. Koronavirüse yakalanabileceğimi düşünmedim. Yataktan kalkarken kötüydüm ama ateşim yüksek değildi. Birkaç saat içinde ateşim 37,5’i geçti. Takım doktorumuzu aradım. Hem o hem de eşim, test yaptırmam gerektiğini söylediler. Çünkü iki çocuğum var ve onlara bulaştırma riskinden kaçınmam gerekiyordu.”

“Test yaptırdım. Perşembe günü sabah kalktığımda kendimi harka hissediyordum. Doktorumuz gün içinde beni aradı ve testimin pozitif çıktığını söyledi. Bunu bir şaka olduğunu düşünüyordum ama sonrasında gerçeklerle yüzleştim. Hiçbir şeyim olmamasına rağmen hastalığı çocuklarıma bulaştırmaktan korktum. Kendimi iyi hissetsem bile bu riski alamazdım. Markete gidip birkaç meyve seçsem birçok yaşlı insan, bu virüsten etkilenip ölebilir. Sürekli olarak bunları düşündüm.”

“Bence birçok insanda koronavirüs var fakat test yetersizliği nedeniyle hepimiz bunun farkında değiliz. Bu nedenle sosyal mesafelenmeyi uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle kurallara saygı duymalı ve evde kalmalıyız. Koronavirüs probleminin ne kadar ciddi bir problem olduğunun çok az insan farkında.”

Koronavirüs, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 

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