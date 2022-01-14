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Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı! - Son Dakika

Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!

14.01.2022 10:07
Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!

İstanbul Zeytinburnu'nda 2 gün içerisinde 5 araçtan mazot hırsızlığı olayı yaşandı. Şüpheli kişi bir kamyonetten mazot çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 2 gün içerisinde 5 araçtan mazot hırsızlığı olayı yaşandı. İddialara göre, şüpheli ya da şüpheliler araçların depo kapağını kırarak yanında getirdiği bidonlara mazotu doldurup olay yerinden uzaklaştı.

Sabah araçlarının mazot kapağının kırık olduğunu gören araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışmalarını yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERALARA YAKALANDI

Sabah saat 04.00 sıralarında mahalle esnafının kamyonetinden mazot çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, şüpheli kişi yanında getirdiği bidonlarla güvenlik kameralarına vurarak yönünü değiştiriyor.

Daha sonra kamyonetin depo kapağını kırarak mazotu bidonlara dolduruyor. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra elinde mazot dolu bidonlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

"BİR DEPO 1000 LİRAYA DOLUYOR"

Kamyonetinden mazot çalınan Murtaza Kara, "Anormal şeyler oluyor. Dün sabah aracımızı park ettik. Sabah 09.00'dan önce belediyeden temizlik görevlileri aradı. Mazotun çalındığını söylediler. Depoyu kırmışlar. Bu sabah aynı şey oldu. Aynı şekilde aynı olaya maruz kaldık. 2 günde 5 aracın deposunu kırıyor ve mazotu çalıyorlar.

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararını dile getiren Kara, "Bir depo bin liraya doluyor. Bir depo kapağının en basiti 100-150 TL. Yaşattığı travma cabası. Polis geldi. İnceleme yaptı. İş kaybımız da var. Bunu bir kişi ya da birkaç kişi mi yapıyor, bilemiyoruz. Biri görmüş seslenmiş. Kaçmış. Orada da bir kişiymiş. Geliyor, bir de pişkin pişkin kamerayı çeviriyor" diye konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Suat Koca: Bunu da gördük mü!!!! Ne demek bu, 50 yıldır var bu, polise jandarmaya sorun bi. Yılda ne kadar oluyor biliniyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • bülent C.: Bu bu kadar ile kalmaz devam eder , millet mazot ve benzin alamıyor. Arabalar evlerin önünde yatıyor. Acil birşey olduğunda kullanılacak artık. Tek teselli İstanbul trafiği rahatladı. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Zeytinburnu, Hırsızlık, Mazot, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı! - Son Dakika


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