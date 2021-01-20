Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı - Son Dakika

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı

20.01.2021 09:08
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı, System.String[]

Bir online alışveriş sitesi, vatandaşların sistemdeki ünlülerle para karşılığı görüşmelerini sağlamak için bir platform kurdu. Birçok ismin bulunduğu sitede ünlüler, belirli bir ücret karşılığında sevenlerine video gönderiyor.

Koronavirüs nedeniyle her şeyin internet üzerinden yapıldığı şu günlerde her gün yeni bir girişim ortaya çıkıyor. Son olarak ünlü bir alışveriş sitesi vatandaşları para karşılığında hayranı olduğu ünlü isimlerle buluşturmaya başladı.

ÜCRET KARŞILIĞI ÜNLÜ İSİMLERE MESAJ OKUTTURUYORLAR

Bunun için ayrı bir platform kuran firmanın sisteminde Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alço, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören ve Burak Akkul gibi birçok ünlü bulunuyor. Vatandaşlar, sitede seçtiği ünlü isme belirlenen bir ücret karşılığında istediği mesajı okutuyor. Hatta eşiyle ya da arkadaşlarıyla küs olan vatandaşlar, istediği ünlüyü seçerek kendileri adına özür mesajları da okutmaya başladı.

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerin vatandaşlara video göndertmeye başladı

FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sitede yer alan ünlü isimler için belirlenen fiyatlar da dikkat çekti. 95 TL'den başlayan ücretler 708 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyat listesindeki rekor ise oyuncu Yunus Günçe de. Başarılı oyuncu seçerek istediği mesajı okutmak isteyen vatandaşlar 708 TL ödemek zorunda.

OKAN KARACAN'A İNDİRİM YAPILDI

Ünlü isimler için belirlenen fiyat listesindeki bir detay da kimsenin gözünden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs yakalandığı için hastanede tedavi gören sunucu ve oyuncu Okan Karacan için belirlenen ücret tutarından indirim yapılarak 315 TL'den 158 TL'ye düşürüldü.

Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerin vatandaşlara video göndertmeye başladı
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı

Okan Karacan, Yunus Günçe, Koronavirüs, Türk Lirası, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı - Son Dakika Magazin


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