Bunu yapan insan olamaz

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kesilen ve yakılan ağaçlar hakkında açıklamada bulundu.



Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Osmaneli Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014'den bu yana 160 bin adet yetişkin ağaç diktik. Özellikle de tarihi değerimizi yansıttığı için çınar ağacına özel önem veriyoruz. Sadece 2019 yılının ilk ekim döneminde 10 bin adet çınar ağacı diktik. Tarım ve Orman Bakanlığından proje ile sağladığımız yetişkin ağaçlar ve bir tarım firmasının hibe olarak verdiği ağaçlar ve diğer kanallardan ücretsiz olarak temin ettiğimiz ağaçları toprakla buluşturduk. Osmaneli parkları ve bu parklarda, caddelerinde yer alan ağaçlarla yeşil bir görünüme kavuştu. Osmaneli Belediyesi olarak bu kadar önem verdiğimiz ağaçları korumak için büyük caba harcıyoruz. Ancak maalesef insan bile demeye dilimizin varmadığı sapıklar özellikle Sakarya Nehri kıyısında diktiğimiz yetişkin ağaçları kırarak, keserek ateş yakmak, mangal yapmak için katlediyorlar. Bu sapıklar bazen çevreci geçinip olmadık şikayetlerde bulunup çalışanlarımızı da meşgul ediyorlar. Osmaneli halkı yeşile duyarlı. Ama bu sapkınlarla mücadelede daha güçlü çaba göstermek zorundayız. Ağaçları yakan sapıklara, Allah o yaktığınız ağaçlar kadar size ceza versin. Allah sizin gibi sapıkları ıslah etsin diliyoruz. Osmaneli bu sapıklara gereken dersi verecektir. İçimizden çok daha ağır düşünceler geçiyor ama ifade edemiyoruz. Bizler için çok değerli olan ağaçları korumada Osmaneli halkının yanımızda olduğunu biliyoruz. Hep birlikte ağaç düşmanı sapıklarla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK