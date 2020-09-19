"Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor" - Son Dakika

"Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor"

"Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor" Eskişehir'de telefon alım satım işi ile uğraşan esnaf Oktay Mengi;

"Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor"

Eskişehir'de telefon alım satım işi ile uğraşan esnaf Oktay Mengi;

"Ucuz diye kalitesiz şarj aletlerine yönelmesinler"

"Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletlerinde birçok problem yaşanabiliyor"

ESKİŞEHİR - Binlerce lira verilerek alınan akıllı telefonlara yan sanayi ve desteklemeyen amper değerli şarj aletleri kullanmak, cihazları kullanılamaz hale getiriyor.

Son yıllarda 7'den 70'e her yaşta vatandaş, akıllı telefon kullanmaya başladı. Piyasada farklı fiyat aralıklarında olan telefonlar, 14 bin liraya kadar çıkan rakamlarla satılıyor. Telefonların yanında kullanılan aksesuarlar da büyük önem arz ederken, bunlarına arasında en önemlisi ise şarj aleti olarak öne çıkıyor. Orijinal şarj cihazının bozulması halinde, yan sanayi ürün alacak vatandaşlar için yapılan öneriler binlerce liranın cepte kalmasını sağlıyor.

Kullanılan yan sanayi şarj cihazları, modellere göre farklı amper değerlerinde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Her telefon modeli farklı amper değerini desteklerken, yanlış ve kalitesiz şarj aleti kullanımı ise büyük sorunlara yol açabiliyor. Bazı yeni model telefonlarda amper dengeleyicinin bulunurken, bazılarında ise bu sistem kullanılmıyor. Amper dengeleyici olmayan cihazlarda yanlış amperli şarj aleti kullanılması bataryasının şişmesine ve kullanım ömrünün düşmesine sebep olurken, telefonun bozulmasına bile yol açabiliyor. Yetkililer binlerce lira verilen telefonlarda kalitesiz şarj aletinin kullanılmaması gerektiğini ifade ederken, 'çok düşük paralar için binlerce liralık telefondan olmayın' diyor.

"Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletlerinde birçok problem yaşanabiliyor"

Eskişehir'de bir telefon dükkanı bulunan esnaf Oktay Mengi, şarj aleti alımında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Mengi, "Piyasada farklı çeşitlerde kalitesine göre değişen şarj aletleri var. Bunların hepsi Çin'de üretiliyor. Bunların içerisinde kaliteli şarj aleti kullandıktan sonra telefonunuzda bir sorun yaşamazsınız. Düşük kalitedeki yan sanayi şarj aletlerinde ise birçok problem yaşanabiliyor. Şarj aleti hemen bozulabiliyor ve hatta telefon dahi bozulabiliyor. 2.1 amper şarj aletleri var, bunlar telefonların genelinde ideal. Çoğu telefonda bu tipteki şarjlar kullanılıyor. 1 amperler de var ancak akım düşük olur ve telefonu uzun sürede şarj eder. Yeni üretim şarj aletlerinde ise artık amper dengeleyici var. Telefon yüzde 100 şarj olduktan sonra akımı otomatik olarak kesiyor. Ayrıca şöyle bir durum da var, müşteri telefonunu getiriyor ve telefonun hızlı şarj desteği yok. Müşteri illaki hızlı şarj cihazı istiyor. Telefon bataryasını şişireceğini söylememize rağmen bunu istiyorlar. Sonrasında ise ciddi arızalar meydana gelebiliyor. Bataryanın ölmesi ve ana kart arızalarına kadar gidebiliyor süreç" dedi.

"Ucuz diye kalitesiz şarj aletlerine yönelmesinler"

Ucuz cihaz kullanımı sonucu ciddi masraflar çıkabileceğini belirten Mengi, "12-13 bin liralık telefonlara 30 lira, 50 lira bandındaki şarj aletleri kullanılmaz. Bu cihazlar, üst sınıf telefonların aşırı ısınmasına ve daha ciddi sorunlara yol açabilir. Üst sınıf cihazlara yan sanayi şarj aletlerini kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tabi elinizdeki telefon ne kadar alt model olursa olsun yine de kalitesiz şarj aletlerini önermiyoruz. Tüm vatandaşları buradan uyarmak istiyorum. Şarj cihazlarınız bozulabilir, bu durum normaldir neticede elektronik aletler. Fakat ucuz diye kalitesiz şarj aletlerine yönelmesinler. Birkaç ay sonra telefon bozuluyor ve ciddi masraflara girebiliyorlar. ya orijinal şarj aleti alsınlar ya da orijinale yakın kaliteli, garantisi olan muadil ürünleri alsınlar" şeklinde konuştu.

Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor

Cep Telefonu, Eskişehir, Vatandaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ucuz şarj aletleri binlerce liralık telefonları hurdaya çıkarıyor' - Son Dakika

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