Bunun adı vahşet - Son Dakika

Bunun adı vahşet

24.10.2020 17:37
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Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu.

Bursa'da başından vurulmuş yavru yunus sahile vurdu. Başında delik olduğu görülen yavru yunus balığı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde kıyaya vuran yavru yunus balığını farkeden çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik ve belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus balığının başından vurulmuş olduğu belirlendi.

Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını farkedip ekiplere ihbarda bulunan Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

-İHA-

Bunun adı vahşet

Yunus Balığı, Mudanya, Bursa, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bunun adı vahşet - Son Dakika

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