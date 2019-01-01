Bunun Sıradan Bir Asansör Olduğunu Sanıyordu.. İçine Girince Gerçeği Anladı
43 dakika önce
Çoğu insan asansörlerin içerisinde gizli kamera olduğundan habersizdir.
Çoğu insan asansörlerin içerisinde gizli kamera olduğundan habersizdir. Bu da kimi zaman asansör kameralarına oldukça ilginç anların yansımasına neden olmaktadır.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:07 Kaynak: Youtube
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
Marketteki Poşetlere Para Vermek İstemeyen Müşteriler, Aldıkları Ürünleri Ellerinde Taşıdı
Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster'e Damga Vurdu