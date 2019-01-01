Bunun Sıradan Bir Asansör Olduğunu Sanıyordu.. İçine Girince Gerçeği Anladı

Çoğu insan asansörlerin içerisinde gizli kamera olduğundan habersizdir.

Çoğu insan asansörlerin içerisinde gizli kamera olduğundan habersizdir. Bu da kimi zaman asansör kameralarına oldukça ilginç anların yansımasına neden olmaktadır.

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