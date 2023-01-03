"Bununla işimiz var" deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar - Son Dakika
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"Bununla işimiz var" deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar

03.01.2023 22:12

Kocaeli'de bankta alkol alan iki arkadaşın yanına gelen iki şahıs, "Bununla işimiz var" deyip arkadaşlardan birini bıçakladı.

Antalya'da D.B. ve arkadaşı bankta alkol aldıkları esnada yanlarına iki şahıs geldi. Şahıslar, D.B'nin arkadaşına "Bununla işimiz var" deyip, D.B'yi yaklaşık 50 metre ileriye götürdü. Ardından şahıslardan biri D.B'yi karın bölgesinden bıçakladı.

HASTANELİK OLDU

Arkadaşı ise D.B'nin kanlar içinde yerde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Seka Devlet Hastanesine götürdü. Polis, olay yerinden kaçarak uzaklaşan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Bununla işimiz var' deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Bununla işimiz var" deyip 50 metre ileriye götürdükleri genci bıçakladılar - Son Dakika
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