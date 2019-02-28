Son Dakika Haberleri: Bununla Ne Yalanıyor? | Takipçi Katılımlı At ya da Öp Ev Hayvanı Kedi Temizleme, Speed Stacks, Kar

Bununla Ne Yalanıyor? | Takipçi Katılımlı At ya da Öp Ev Hayvanı Kedi Temizleme, Speed Stacks, Kar

59 dakika önce

Bu videomda ilginç bir dizilim sporu olan speed stacks cup bardaklarını, kar topu tabancasını, araba koltuğu için ekraN tutucuyu, kedilerinizi anneleri gibi yalayarak temizleyebilmeniz için Licki plastik dil ürününü inceledim.

Bu videomda ilginç bir dizilim sporu olan speed stacks cup bardaklarını, kar topu tabancasını, araba koltuğu için ekraN tutucuyu, kedilerinizi anneleri gibi yalayarak temizleyebilmeniz için Licki plastik dil ürününü inceledim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:56 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bununla Ne Yalanıyor? | Takipçi Katılımlı At ya da Öp Ev Hayvanı Kedi Temizleme, Speed Stacks, Kar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]