Bünyamin Balat Denizlispor'da

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını geçen hafta kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başlayarak imzaları üst üste attıran Denizlispor, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, Bünyamin için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezonu kiralık olarak TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bayrampaşa'da geçiren futbolcu, 27 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.