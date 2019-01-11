Son Dakika Haberleri: Bünyamin Cesur Karataş: "Önce Şampiyonluk, Sonra Süper Lig"

Bünyamin Cesur Karataş: "Önce Şampiyonluk, Sonra Süper Lig"

1 saat önce

Yılport Samsunspor'un devre arasında Darıca Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Bünyamin Cesur Karataş, bu ligde şampiyon olup, önümüzdeki sezon da Süper Lig için mücadele edeceklerini söyledi.

Bünyamin Cesur Karataş:
Yılport Samsunspor'un devre arasında Darıca Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Bünyamin Cesur Karataş, bu ligde şampiyon olup, önümüzdeki sezon da Süper Lig için mücadele edeceklerini söyledi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Bünyamin Cesur Karataş, Samsunspor'un çok büyük bir camia olduğunu ve bu takıma çok sayıda futbolcunun gelmek istediğini vurguladı. Karataş, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Samsunspor çok büyük bir camia. Buraya çok sayıda futbolcu gelmek istiyor. Şu anki yönetimle burada her şey çok düzgün ilerliyor. Hatta buraya geldiğimde beni bir aile sıcaklığında karşıladılar. Takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticiler ve başkanımız İsmail Uyanık'ın sayesinde takıma hemen alıştım" dedi.

"Takımımız bu lige ait değil"

Samsunspor'un TFF 2. Lig'e ait olmadığını belirten Bünyamin Cesur Karataş, "Bu ligde şampiyon olup, önümüzdeki sezon da Süper Lig için mücadele edeceğiz. Bütün futbolcular bunun bilincinde. Hedefimiz tabii ki de şampiyonluk. Kendi hedefim ise iyi bir performans gösterip, uzun yıllar burada kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Forma rekabetinin olduğunu bile bile Samsunspor'a geldiğini ifade eden Bünyamin Cesur Karataş, "Takımımız oturmuş durumda. Buradaki futbolcular üst düzey oynuyor. Buraya forma rekabetinin olduğunu bile bile geldim. Ben kendime güveniyorum. Formayı kapmak için elimden geleni yapacağım ama son kararı tabii ki hocamız Taner Taşkın verecek" şeklinde konuştu.

Taraftara seslenen Karataş, "Samsunspor'a gelmeden önce maçlarını takip ediyordum. Sahada taraftarlar ile takım arasında çok güzel bir ambiyans olduğunu gördüm. Taraftarlar takımımızın itici gücü. İkinci yarı oynayacağımız her maç final niteliğinde olacak. Onun için de 12. oyuncumuz olan taraftarlarımız bizi maçlarda yalnız bırakmasın. Taraftarlarımızın coşkusu, bizim de güzel oyunlarımız ile her maçımızdan puanlar çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Samsunspor, Karataş, Spor
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