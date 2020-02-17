Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim - Son Dakika
Son Dakika Spor Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim - Son Dakika Spor

Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim

8 dakika önce

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta Seri'nin eline çarpan topa penaltı vermeyen 'VAR' hakemine ağır sözler sarf etti.

Bünyamin Gezer hakemlere patladı: Aldığınız para haram kardeşim, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın konuk ettiği Btc Türk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, ilk yarının son dakikalarında yaşanan penaltı tartışmaları damga vurdu.

Galatasaray ceza sahası içinde Seri'nin eline çarpan top sonrası konuk ekip penaltı beklerken, hakem Alper Ulusoy ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu devam kararı verdi.

Pozisyonu TRT Spor'da yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer, VAR hakemine yüklendi. VAR hakeminin bu pozisyonu çözmesi gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, sert eleştirilerde bulundu.

"ALDIĞINIZ PARA HARAM"

"Oturuyorsun benim gibi izliyorsun" diyerek söze başlayan Bünyamin Gezer, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem ve yardımcı göremeseler nispeten anlayabilirim. Bunu anlayamam. Bunu kimseye anlatamazsın, yazık günah. Hak var, hukuk var ya. Aldığınız para haram kardeşim. Buraya oturuyorsun ya. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Türkiye'de 'VAR yok' deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı. Siz bu pozisyonu değerlendirip hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltuğa kardeşim."

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:41 
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