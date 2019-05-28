Bünyamin'in polislikteki ilk günü
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel eğitim sınıfı öğrencisi Bünyamin Topaç'ın hayalini gerçekleştirdi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:48 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kapaklı
İlçe Emniyet Müdürlüğü, özel eğitim sınıfı öğrencisi Bünyamin Topaç'ın hayalini gerçekleştirdi.
Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Özel Eğitim 7. sınıf öğrencisi olan Bünyamin Topaç'ın polislik hayali gerçek oldu. 1 günlüğüne temsili polis üniforması giyen Bünyamin, önce Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu'nu makamında ziyaret etti, ardından diğer meslektaşlarıyla birlikte ilçede devriye attı. Küçüklüğünden beri hayalini kurduğu meslekte 1 gün geçiren Bünyamin'in gülümsemesi yürekleri ısıttı.
Fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi
Bünyamin ve ailesini makamında ağırlayan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, engelli gencin hayalini gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Suat Yüksel ise Bünyamin'in hayalini gerçekleştirmekte katkısı bulunan Kapaklı İlçe Emniyetine şükranlarını sunduğunu belirtti. Meslekteki ilk gününü yaşayan Bünyamin Topaç ise bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - TEKİRDAĞ
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