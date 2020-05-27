Bünyan Belediye Başkanı Altun, personelle bayramlaştı - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bayram dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Belediye Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşan Başkan Altun, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde ve bayramda da büyük bir özveriyle çalışan tüm personele teşekkür etti.

Koronavirüsle mücadele de başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını ve tedbiri elden bırakmayacaklarını ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar ciddi manada organize olarak çalıştık. Gerek sahada personelimiz gerekse Vefa Sosyal Destek ekibimiz Bünyanlı hemşehrilerimizin hizmetinde oldu. Bugüne kadar, dezenfekte, maske dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma gibi konularda oldukça başarılı bir süreç geçirdik. Yaptığımız çalışmalar birçok kesimden takdir aldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İnşallah önümüzde Kurban Bayramı var. Kuran Bayramı'nda doya doya sarılacağımız, bir arada olacağımız bir bayram yaşarız."