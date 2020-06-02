Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'dan esnafa ziyaret - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçedeki restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathanelerde esnafı ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Altun'un ziyaretlerinde, belediye ekipler de işletmelerde dezenfekte çalışması yaptı.

Başkan Özkan Altun, "Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan esnafımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler temennisinde bulunduk hem de açıklanan kurallara uyulmasının toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşıdığını hatırlattık. Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim." dedi.