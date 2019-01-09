Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Çocuklarla Kızak Kaydı

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, kar yağışının ardandan beyaza bürünen ilçede çocuklarla birlikte kızakla kayarak, karın keyfini çıkardı.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, kar yağışının ardandan beyaza bürünen ilçede çocuklarla birlikte kızakla kayarak, karın keyfini çıkardı.



Ülke genelinde etkili olan karlı yağışı, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde de kendini gösterdi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.



İlçe genelinde okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kayıp karın tadını çıkardı.



Sokaklarda kızakla kayan çocukları gören Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu da onlara eşlik etti.



Çocukluk günlerini hatırladığını belirten Gülcüoğlu, "Bizim çocukluğumuzda çok daha fazla kar yağardı. Bulduğumuz her tepede tek eğlencemiz kızakla kaymaktı." dedi.

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