Son Dakika Haberleri: Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure ikram etti
Son Dakika Güncel Haber

Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure ikram etti

1 saat önce

Bünyan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Bünyan ilçe meydanında 3 bin kişilik aşure ikram etti.

Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure ikram etti, System.String[]

Bünyan Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Bünyan ilçe meydanında 3 bin kişilik aşure ikram etti.


Aşure Günü dolayısıyla Bünyan Meydanından düzenlenen aşure ikramına Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç,Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Kazanlar dolusu aşure dakikalar içinde tükenirken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yaptığı değerlendirme ;" Aşure Günü nedeniyle Çarşı Meydanımızda Kaymakamız ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanımız ile vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günlerde Cenabı Allah bizleri iyilikten, güzellikten ayırmasın. Bu vesileyle bir kez daha Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."dedi.


Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren ve Bünyan Belediyesi'nin hizmeti karşısında memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Muharrem Ayı, Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti
Eski Mason Derneği üyesi Taşdelen: Ekrem İmamoğlu için hazırlanan mason diplomasının aslı bana ait Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bünyan Belediyesi 3 bin kişilik aşure ikram etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]