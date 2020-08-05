Bünyan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bünyan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun başkanlığında gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen mecliste belediye hizmetleri ile ilgili konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Özkan Altun, meclis üyelerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ederek çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi. Korona virüsle mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Altun, "Değerli arkadaşlar, pandemi sürecini hala yaşıyoruz. Bunun için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bünyan Belediyesi olarak bu konuda ilk günkü gibi gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte kurallara uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 3 madde ilgili komisyonlara havale edilirken 2madde görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Başkan Özkan Altun, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyelerine teşekkür etti. - KAYSERİ