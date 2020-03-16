Bünyan Belediyesi İlçe Devlet Hastanesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesi İlçe Devlet Hastanesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Bünyan Belediyesi İlçe Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyan Belediyesi İlçe Devlet Hastanesi dezenfekte edildi, System.String[]

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanları titizlikle temizliyor. Okullar, ibadethaneler, yurtlar ve kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında geliyor. Ekipler son olarak Bünyan Devlet Hastanesi'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların çok daha hassas ve titiz olmasını istedi.


Belediye olarak bu konuda iyi bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Başkan Altun, "Devletimiz gibi bizde tüm birimlerimizle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Belediye olarak bazı programlarımızı erteleme kararı aldık. Bu süreçte vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeliler. Devletimiz ve bizler gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz ancak kişisel olarak da tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:18 Kaynak: İHA
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