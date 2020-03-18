Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm dükkanları dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm dükkanları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm dükkanları dezenfekte ediyor

6 saat önce

Bünyan Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren tüm dükkanları dezenfekte ediyor.

Bünyan Belediyesi ilçedeki tüm dükkanları dezenfekte ediyor, System.String[]

Bünyan Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren tüm dükkanları dezenfekte ediyor.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede halk sağlığı adına çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.


Başkan Altun," Ekiplerimiz ilçemizdeki tüm dükkanları salgın hastalıklara karşı dezenfekte ediyoruz. Bünyan'da vatandaşımızın uğradığı kritik noktaları büyük bir titizlikle dezenfekte eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekiplerimizle ara vermeden bugün, yarın ve sonrasında da çalışmalara devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz için görev başındayız" dedi.


İlçe esnafı ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:39 Kaynak: İHA

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